Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુખી સંપન્ન પાટીદાર સમાજને નવા બંધારણની જરૂર છે! પદ્મશ્રી મથુર સવાણીએ કરી સમાજ સુધારાની પહેલ

Mathur Savani's Initiative For social Constitution In Patidar Samaj : સુરતમાં પદ્મશ્રી મથુર સવાણીની સમાજ સુધારાની પહેલે પાટીદાર સમાજમાં ચર્ચા જગાવી. પાટીદાર સમાજને એકતામાં બાંધવા અને સમાજનું બંધારણ ઘડવા જનમતની માંગ કરી. મથુર સવાણીની પોસ્ટ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:31 AM IST

Trending Photos

સુખી સંપન્ન પાટીદાર સમાજને નવા બંધારણની જરૂર છે! પદ્મશ્રી મથુર સવાણીએ કરી સમાજ સુધારાની પહેલ

Surat News : ગુજરાતમાં સુખી સંપન્ન પાટીદાર સમાજ હવે ઠાકોર સમાજની પહેલ બાદ જાગૃત થઈ રહ્યો છે. પાટીદાર સમાજમાં 'સામાજિક બંધારણ' ઘડવા મથુર સવાણીએ પહેલ કરી છે. મથુર સવાણીએ પાટીદાર સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો-ખર્ચ ઘટાડવા જનમત માંગ્યો છે. ઓનલાઈન લિંકથી પાટીદાર સહિત અન્ય સમાજને આત્મમંથન કરવા અપીલ છે. 

પદ્મશ્રી મથુર સવાણીની સમાજ સુધારાની પહેલે પાટીદાર સમાજમાં ચર્ચા જગાવી છે. મથુર સવાણીએ વીડિયોના મારફતે પોતાના સમાજ સાથે સંવાદ સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પાટીદાર સમાજને એકતામાં બાંધવા અને સમાજનું બંધારણ ઘડવા જનમતની માંગ મથુર સવાણીએ કરી. પાટીદાર સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો અને ખર્ચાળ રીત-રિવાજો સામે મથુર સવાણીએ પોતાના જ સમાજ સામે ખુલ્લો મોરચો માંડ્યો છે. સાથે જ સોશિયલ મીડિયા મારફતે સમાજને આત્મમંથન કરવા ભાવુક અપીલ કરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મથુર સવાણીએ લગ્ન અને સામાજિક પ્રસંગોમાં વધતા દેખાડા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ખર્ચાળ રિવાજોથી સમાજના મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ પર આર્થિક ભારણ વધી રહ્યું છે તેવું જણાવ્યું. તેમજ સમાજને દિશા આપવા ‘સામાજિક બંધારણ’ જરૂરી હોવાનું મંતવ્ય જણાવ્યું. સાથે જ લોકોનો જનમત મેળવવા ડિજિટલ રજીસ્ટ્રેશન લિંક જાહેર કરી છે .

મથુર સવાણીએ જે ઓનલાઈન લિંક જાહેર કરી છે, તેમાં નામ, ગામ અને મોબાઇલ નંબર સાથે અભિપ્રાય આપવા અપીલ કરી છે. તેમજ ગુજરાતભરના પાટીદાર સમાજ સુધી લિંક પહોંચાડવા આગ્રહ કર્યો છે. 

આ વિશે તેઓએ લોકોને કહ્યું કે, લાખો રજીસ્ટ્રેશન થશે તો સમાજ સુધારાની ઈચ્છા છે તેવું સાબિત થશે. આ માટે વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને યુવાનો મારી સાથે જોડાય તેવી અપીલ છે. જો જનમત નહીં મળે તો વર્તમાન રિવાજોને સમાજની મંજૂરી છે તેવું માનવામાં આવશે. સાથે જ તેઓએ મોંઘવારી, સોનાં-ચાંદીના વધતા ભાવ વચ્ચે ખર્ચ ઘટાડવાનો સંદેશ આપ્યો છે. 

સોના-ચાંદીના વહેવાર પર મથુર સવાણીનો અભિપ્રાય
મથુર સવાણીએ વીડિયોમાં સોના-ચાંદીના વહેવાર વિશે કહ્યું કે, ગુજરાતમાં પાછલા ઘણા મહિનાથી વિવિધ જ્ઞાતિ સમાજો પોતાના સમાજના રીત-રિવાજો માટે બંધારણો બનાવે છે. તે સાંભળીને પાટીદાર સમાજના જાગૃત લોકો જ્યાં ત્યાં મળે ત્યારે એવું બોલે કે આપણે પણ આવું કરવું જોઈએ. તેને આપણે સમાજનો અવાજ કેવી રીતે ગણવો? તો સમાજ શું વિચારે છે, સમાજ આ તરફ જવા માગે છે કે નથી માંગતો, એ માટે એક લિંક ડેવલપ કરી છે. એ લિંક ગુજરાતભરના પાટીદાર સુધી પહોંચે અને એ લિંકમાં એ પોતે પોતાનું નામ લખશે, ગામ લખશે અને મોબાઈલ નંબર લખશે. આજે શહેરી વિસ્તારમાં મોટાભાગનો સમાજ રહે છે, મોંઘવારી વચ્ચે આપણે જીવીએ છીએ એટલે ખર્ચ ઘટાડો, સોનાના ખૂબ ભાવ વધી ગયા છે, ચાંદીના ખૂબ ભાવ વધી ગયા છે - આવું આમ લોકો અવારનવાર ચિંતા કરતા હોય છે. એટલા માટે આ વિચાર સમાજ સુધી પહોંચાડવા માટે છે.

જોકે, મથુર સવાણીની પોસ્ટ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર શું પ્રતિસાદ જોવા મળશે તે જોવું રહ્યું. એક તરફ પાટીદાર સમાજ દીકરીના પ્રેમલગ્ન પર લગામ લગાવવાની માંગ કરી રહ્યું છે, ત્યાં બીજી તરફ સુરતના પાટીદાર સમાજને નવી દિશા તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરવા માંગે છે. a

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratPatidar SamajMathur Savaniમથુર સવાણીપાટીદાર સમાજસુરત

Trending news