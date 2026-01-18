Prev
યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી માત્ર વાતોમાં? ખાડી પૂર મુદ્દે ભાજપના જ ધારાસભ્ય મનુ પટેલ લાલઘૂમ, તંત્રના દાવાઓને ગણાવ્યા માત્ર 'કાગળ પર'

Surat News: સુરત શહેરમાં દર વર્ષે માથાના દુખાવા સમાન બનતી ખાડી પૂરની સમસ્યા અંગે આજે યોજાયેલી જિલ્લા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:10 PM IST

યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી માત્ર વાતોમાં? ખાડી પૂર મુદ્દે ભાજપના જ ધારાસભ્ય મનુ પટેલ લાલઘૂમ, તંત્રના દાવાઓને ગણાવ્યા માત્ર 'કાગળ પર'

Surat News: સુરત શહેરમાં દર વર્ષે માથાના દુખાવા સમાન બનતી ખાડી પૂરની સમસ્યા અંગે આજે યોજાયેલી જિલ્લા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. ભાજપના ધારાસભ્ય મનુ પટેલે ખાડી પૂર નિવારવાની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવતા અધિકારીઓ નિરુત્તર થઈ ગયા હતા. ધારાસભ્યએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી ''યુદ્ધના ધોરણે'' કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ છે.

સુરતની સૂરત બગાડતી ખાડી પૂરની સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા હેઠળ અને મનપા કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં એક હાઈલેવલ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. આ કમિટીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખાડીની સફાઈ અને કિનારા પરના દબાણો હટાવી પૂરની સ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો હતો. જો કે, બેઠકમાં મનુ પટેલે રોષે ભરાઈને જણાવ્યું હતું કે, આટલી ઉચ્ચ સ્તરીય વ્યવસ્થા છતાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નથી.

ધારાસભ્યએ ખાસ કરીને GIDC વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ખાડીનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ખાડી કિનારે થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો હજુ પણ જૈસે-થે સ્થિતિમાં છે. તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવવાની જે ઝુંબેશની વાતો કરવામાં આવી હતી. તેની કોઈ અસર જમીન સ્તરે દેખાતી નથી. ગેરકાયદેસર દબાણોને કારણે ખાડીની વહન ક્ષમતા ઘટી રહી છે, જે આગામી ચોમાસામાં ફરી હોનારત સર્જી શકે છે. બેઠકમાં જ્યારે ધારાસભ્યએ સાથે સવાલો પૂછ્યા ત્યારે હાજર અધિકારીઓ ક્ષોભજનક સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા હતા અને કોઈ સચોટ ખુલાસો કરી શક્યા નહોતા. આ તબક્કે બેઠકમાં સન્નાટો (સોપો) પડી ગયો હતો.

સુરત મહાનગરપાલિકા અને સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા ખાડી પૂર રોકવા માટે કરોડોના ખર્ચ અને આયોજનોના દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ સત્તાધારી પક્ષના જ ધારાસભ્યએ જ્યારે તંત્રના કાન આમળ્યા છે, ત્યારે અધિકારીઓની કામગીરી સામે મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો સર્જાયા છે. લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે, જો લોકપ્રતિનિધિઓના સવાલો પર તંત્ર મૌન હોય, તો સામાન્ય જનતાની સુરક્ષાનું શું?

surat newsKhadi Flood IssueMLA Manu Patelસુરત સમાચારખાડી પૂરની સમસ્યા

