સુરત : કપાયેલું માથું અને ધડનો ભેદ ઉકેલાયો, આખરે થેલીમાં માથું લઈને ફરતો આરોપી મળી ગયો

Surat Crime News : સુરતમાં કપાયેલુ માથુ અને બંધ મકાનમાંથી મળેલા ધડનો કેસ ઉકેલાયો છે, મિત્રએ મર્ડર કર્યાનું ખૂલ્યું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:42 PM IST

સુરત : કપાયેલું માથું અને ધડનો ભેદ ઉકેલાયો, આખરે થેલીમાં માથું લઈને ફરતો આરોપી મળી ગયો

Surat News ; સુરતના લસકાણામાં કચરાના ઢગલામાંથી માથું અને બંધ મકાનમાંથી ધડ મળી આવવાનો ગુનાનો ભેદ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઉકેલ્યો છે. જેમાં મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા કરી હોવાની થિયરી બહાર આવી છે. સાથે જ હત્યારો થેલીમાં માથું લઈ ફરતો હોય તેવું CCTV માં કેદ થયું છે. 

લસકાણા વિસ્તારમાં આવેલ વિપુલ નગરમાં એક યુવકનું કપાયેલું માથું મળી આવ્યું હતું. લસકાણા પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. માથું મળ્યું ત્યાં નજીકના રૂમમાંથી ધડથી નીચેનો ભાગ મળ્યો હતો. હત્યા કરીને લાશને ફેંકી દેવામાં આવી હતી. જેના બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મૃતકની ઓળખ પરેડ શરૂ કરી હતી. 

મૃતક કોણ છે તેની પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. 2 પીઆઇ અને 4 પીએસઆઇ સહિત 60 લોકોનો સ્ટાફ મૃતકની ઓળખમાં લાગી હતી. 100 થી વધુ કારખાનાઓની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 

આખરે મૃતકની ઓળખ દિનેશ મહંતો તરીકે થઈ હતી. મૃતક લસકાણામાં જ સંચા ખાતામાં કામ કરતો હતો. પોલીસને સહકર્મચારી દ્વારા હત્યાને અંજામ આપવામાં આવી હોવાની આશંકા હતી. દિનેશ મહંતોનું માથું અને ધડનો ભાગ અલગ ફેંકી દેવાયો હતો. 

પોલીસે CCTV ફૂટેજમાં દેખાતા શંકાસ્પદ વ્યક્તિને આધારે ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો. જેમાં મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા કરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપીની ઓળખ મુન્ના બિહારી તરીકે થઈ છે. હત્યા કરનાર અને જેની હત્યા થઈ એ બંને બિહારના વતની છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સુરત જિલ્લામાં આવેલી GIDC વિસ્તારમાંથી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 

આરોપી ઝડપાયા બાદ તેના ચોંકાવનારા સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. હત્યા બાદ આરોપી મૃતકનું માથું ઝબલા થેલીમાં નાખી રસ્તે ચાલીને જતો જોવા મળે છે, જ્યારે અન્ય એક સીસીટીવીમાં આરોપી અને મૃતક બંને સાથે ચાલીને જતા જોવા મળી રહ્યા છે.

હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પકડાયેલ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઉલટ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, હત્યા પાછળનું કારણ હજી જાણી શકાયું નથી. 

મરનાર દિનેશ મહંતો જે કારખાનામાં નોકરી કરતો હતો ત્યાં જ મૃતકનો મિત્ર મુન્નો પણ નોકરી કરતો હતો. પંદર દિવસ પહેલાં મુન્નાએ હત્યાના દિવસે આઠ હજારનો પગાર લઈ નોકરી છોડી દીધી હતી અને એ જ દિવસે બંને સાથે દેખાયા હતા. 

