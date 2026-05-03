Surat NEET Exam Kanthi Controversy : સુરતના આમરોલી વિસ્તારમાં NEET-UG ની પરીક્ષામાં વિવાદ ઉઠ્યો હતો. પરીક્ષા સેન્ટર પર એક વિદ્યાર્થીનીની ગળાની કંઠી કાઢી લેવાતા પિતા બરાબરના ભડક્યા હતા. તેઓએ પરીક્ષાના આવા નિયમો સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 03, 2026, 03:04 PM IST

Surat NEET Exam Kanthi Controversy : લાહોર-રાવલપિંડીમાં થોડો છું, સુરતમાં છું! NEETમાં દીકરીની કંઠી ઉતારતા પિતા ભડક્યા!

Surat News : હાલમાં જ લેન્સકાર્ડ કંપનીએ બનાવેલા ડ્રેસ કોડના નિયમો બાદ તેનો વિરોધ કરાયો હતો. ત્યારે સુરતમાં NEET-UG ની પરીક્ષા દરમિયાન ચોંકાવનારો કિસ્સો બન્યો છે. NEETમાં દીકરીની કંઠી ઉતારતા એક પિતા ભડક્યા હતા. તેઓએ કહ્યું કે, હિન્દુ રાષ્ટ્રનો ઝંડો ફરકાવો છો તો કંઠી કેમ કઢાવી. હું લાહોર-રાવલપિંડીમાં થોડો છું, સુરતમાં છું’ કહી પિતાએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. 

કંઠી માટે વિવાદ 
સુરતમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર પર વિદ્યાર્થીઓને કંઠી કઢાવી પ્રવેશ અપાતા વિવાદ થયો હતો. ત્યારે એક વાલીએ ભારે હોબાળો કરી પોતાની દીકરીને કંઠી પહેરાવવા માટે વર્ગખંડમાંથી બહાર બોલાવી હતી. જો કે પરીક્ષામાં મોડું થતું હોવાથી દીકરીએ કંઠી પહેરવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. આ દરમિયાન પિતાએ વધારે પડતું દબાણ કરતા દીકરી પરીક્ષા શરૂ થાય તે પહેલાં ભાંગી પડી હતી અને રડી પડી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર લોકોએ પણ પિતાને ‘તમે દીકરીની પરીક્ષા બગાડો છો’ કહી સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

પિતાનો આક્રોશ
સુરતના આમરોલી વિસ્તારમાં આવેલી ગૌતમ સ્કૂલનો આ બનાવ છે. જેમાં પરેશ કાછડિયા નામના વાલીએ દીકરીની કંઠી કઢાવી લેવાની વાત પર ભડક્યા હતા. તેઓએ સેન્ટર પર આક્ષેપો કર્યા હતા કે, હું થોડો લાહોર, કરાચી કે રાવલપિંડીમાં ઊભો છું? હું હિન્દુનો દીકરો છું અને અહીંયા હિન્દુસ્તાનમાં સુરતમાં ઊભો છું. તમારી દીકરી કંઠી ન પહેરી શકે એક્ઝામમાં? કંઠીમાં શું ચોરી થઈ જાય એમાં? તમે હિન્દુ રાષ્ટ્રનો ઝંડો ફરકાવો છો તો હિન્દુની દીકરી એક્ઝામ આપવા જાય ને કંઠી કાઢી નાખે? તમે હિજાબ ઉતરાવી ન શકો, કોઈ વાંધો નહીં, હિજાબ રાખો, બુરખો રાખો, ટોપી પહેરો પણ હિન્દુની દીકરા-દીકરી પરીક્ષા આપે તો કંઠી શું કામ કાઢી નાખે? કોઈ એમાં ઈશ્યુ હોય તો કહો મને. મને કોઈપણ કેસમાં ફસાવીને ફાંસી આપી દો. પછી મને બધા આ લોકો પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે એ લોકો એમ કહે કે 'ભાઈ તમારી દીકરીના માનસિક ઉપર અવળી અસર પડશે, એને અત્યારે શાંતિથી એક્ઝામ આપવા દો', એવા સાયકોલોજીકલ ફંડા મને સમજાવે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, દેશભરમાં NEET-UG ની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. દેશના 552 શહેરમાં પરીક્ષાનું આયોજન કરાયું છે. 22 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આજે NEET-UG ની પરીક્ષા આપી રહ્યાં છે. પરીક્ષા કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ વગર યોજાઈ તે માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લેવાઈ હતી. ધોરણ-12 સાયન્સ બાદ મેડિકલમાં પ્રવેશ માટે UG NEETની પરીક્ષા લેવાય છે. 

તો સુરતમાં આજે 10,317 વિદ્યાર્થીઓ ડોક્ટર બનવાની NEET આપી. સુરતના 22 કેન્દ્રો પર 10,317 વિદ્યાર્થીઓ NEET-UG પરીક્ષા આપી. ગેરરીતિ રોકવા NTA દ્વારા AI ટેકનોલોજી અને ફેશિયલ રેકગ્નિશનનો ઉપયોગ કરાયો હતો. તમામ કેન્દ્રોનું સીસીટીવીથી લાઈવ મોનિટરિંગ કરાયું. AI સોફ્ટવેરમાં વિદ્યાર્થીઓની શંકાસ્પદ હિલચાલ પકડાશે તો ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ એક્શન લેશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓનું બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન કર્યા બાદ પ્રવેશ અપાયો હતો. ડ્રેસ કોડમાં ફુલ સ્લીવના કપડાં અને બૂટ-મોજા પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે. તો સુરતમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા નિવારવા કેન્દ્રોની આસપાસ પોલીસ પેટ્રોલિંગ રહેશે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

