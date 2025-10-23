Prev
નવા વર્ષની મોડી સાંજે સુરતમાં કરુણ ઘટના, બીજા માળેથી યુવક નીચે પટકાતા મોત

સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામે નવા વર્ષની મોડી સાંજે દુઃખદ ઘટના બની હતી. ચિરાગ રેસિડેન્સીમાં રહેતા યુવકનો પગ લપસી જતા તે બીજા માળેથી નીચે પટકાયો હતો. ગંભીર ઇજાના કારણે યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:13 AM IST

નવા વર્ષની ઉજવણી વચ્ચે ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામે કરુણ ઘટના બની હતી. ચિરાગ રેસિડેન્સીમાં રહેતા એક યુવકનું બીજા માળેથી નીચે પટકાતા દુઃખદ મોત નીપજ્યું હતું.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, મોડી સાંજે યુવક પોતાના ફ્લેટની બાલ્કનીમાં ઉભો હતો ત્યારે અચાનક તેનો પગ લપસ્યો હતો અને બાલ્કનીની ગ્રીલ પકડીને લટકતો રહ્યો. ત્યારે યુવકની પત્નીએ તાત્કાલિક તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ હાથ છૂટી જતા યુવક સીધો નીચે પટકાયો હતો.

યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત 

જમીન પર પડતાં યુવકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. આસપાસના લોકોએ તરત જ 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી તેમજ કીમ પોલીસને પણ ઘટનાની માહિતી આપી હતી. જો કે, ગંભીર ઇજાના કારણે યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.

કીમ પોલીસના કર્મચારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતક યુવકનું મૂળ વતન ઓડિશા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો હતો.

યુવકનું મોત નીપજતાં પરિવારજનો પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. નવા વર્ષનો આનંદ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. આ પ્રકારની દુર્ઘટના બનતા આખા વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. આ ઘટના ફરી એક વાર યાદ અપાવે છે કે ઊંચી બિલ્ડિંગોમાં રહેવાસીઓએ બાલ્કનીની સલામતી પ્રત્યે ખાસ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.

