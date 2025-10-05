Prev
ફરી એક્શનમાં દાદાનું બુલડોઝર, ગુનેગારોની મિલકતો કરાઈ જમીનદોસ્ત; કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યો વાંધો

Surat News: સુરતના માંગરોળમાં ગુનેગારોના ઘર પર ફરી વળ્યું દાદાનું બુલડોઝર. 15 જેટલી મિલકતો જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી છે. મુલતાનીવાડ અને મામા ફળિયામાં સરકારી જમીન પર ગેરકાયદે મિલકતો ઉભી કરાઈ હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:45 PM IST

Surat News: સુરતના માંગરોળ વિસ્તારમાં ગુનાઈત પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ કસવા માટે પોલીસે આજે મોટું પગલું ભર્યું છે. સુરતના માંગરોળ તાલુકામાં મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મુલતાનીવાડ અને મામા ફળિયામાં ગેરકાયદેસર દબાણો પર દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે. મુલતાનીવાડ અને મામા ફળિયામાં 15 જેટલી મિલકતો જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી છે. ગુનેગારોના ઘરે ફરી એકવાર દાદાની બુલડોઝર સ્ટ્રાઈક કરવામાં આવી છે. અલગ-અલગ ગુનામાં સંડોવાયેલા ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મેગા ડિમોલિશનને લઈ મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો ખડકાયો છે.

આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસનો મોટો કાફલો ખડકી દેવાયો હતો. ઘટનાસ્થળે જિલ્લા પોલીસ વડા પોતે હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત માંગરોળ અને માંડવીના મામલતદાર અને પ્રાંત અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ મેગા ડિમોલિશનમાં 5 જેસીબી મશીન અને એક હિટાચી મશીનની મદદથી આ મિલકતોને તોડી પાડવામાં આવી હતી અને જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી હતી.

ગુનેગારો કડક કાર્યવાહી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિલકતોના માલિકો કોઈને કોઈ અલગ-અલગ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હતા. આ કાર્યવાહીથી અન્ય આરોપીઓમાં પણ ફફડાટ જોવા મળ્યો છે. પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગુનામાં સંડોવાયેલા લોકોની મિલકતો તોડવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી કરતા પહેલા આરોપીઓના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી અને અગાઉ પણ આ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીનો ઉદ્દેશ્ય ગુનાહિત તત્વોને કાયદાનું પાલન કરાવવા અને સુરતમાં શાંતિ જાળવવાનો છે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 5, 2025

કોંગ્રેસે બુલડોઝર એક્શનનો કર્યો વિરોધ
બીજી તરફ સરકારના બુલડોઝર એક્શન પર કોંગ્રેસને વાંધો ઉઠાવ્યો છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખે બુલડોઝર કાર્યવાહીનો વિરોધ કર્યો છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા કહ્યું કે, દાદાનું બુલડોઝર ગરીબના ઘરો પર જ ચાલે છે. ઉદ્યોગપતિ કે પૈસાવાળાના ઘરે નથી જતું બુલડોઝર. બુલડોઝર મુસ્લિમ અને ઠાકોરના ઘરો પર ચાલે છે.

MangroldemolationDada nu bulldozerમાંગરોળદાદાનું બુલડોઝર

