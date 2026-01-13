Prev
પાણીપુરી ખાતા પહેલા ચેતજો! આરોગ્ય વિભાગના દરોડામાં ઝડપાયો મોટા પ્રમાણમાં બિનહાઇજેનિક પાણીપુરીનો જથ્થો

Surat News: સુરત શહેરના અંબિકા નગર અને વડોદ ગામ સહિત અલગ–અલગ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. ફરી એક વખત આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પાણીપુરીના સ્ટોલ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને મોટા પ્રમાણમાં બિનહાઇજેનિક પાણીપુરીનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

Jan 13, 2026, 07:46 PM IST

Surat News:  શહેરના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા ખાદ્ય પદાર્થ વેચતા વેપારીઓ સામે સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે ફરી એકવાર લાલ આંખ કરી છે. સુરતના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં પાણીપુરીના સ્ટોલ પર દરોડા પાડીને મોટા પ્રમાણમાં અખાદ્ય જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

સડેલા બટાકા અને ગંદા પાણીનો ઉપયોગ
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરતા અંબિકા નગર અને વડોદ ગામ સહિતના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આરોગ્ય વિભાગની તપાસ દરમિયાન અનેક સ્થળોએ પાણીપુરીમાં ભરવામાં આવતા મસાલા માટે સડેલા અને બગડેલા બટાકાનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત સડેલા અને બગડેલા બટાકા મળી આવતા આરોગ્ય વિભાગ ચોંકી ઉઠ્યું હતું.

તપાસ દરમિયાન જે સામગ્રી માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી જણાઈ હતી, તેને અધિકારીઓએ તુરંત જ જપ્ત કરી હતી. જેમાં મોટા પ્રમાણમાં તૈયાર પાણીપુરી અને મસાલાનો જથ્થો ઝડપાયો. જપ્ત કરાયેલ તમામ અખાદ્ય સામગ્રી અને સડેલા બટાકાનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ જે વેપારીઓ પાસે ફૂડ લાયસન્સ નહોતા અથવા જેઓ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા હતા, તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આરોગ્ય વિભાગની ચેતવણી
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વેપારીઓએ કડડ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગે નાગરિકો પણ ખાસ અપીલ કરી છે કે, પાણીપુરી ખાતા સમયે ખાસ સાવચેતી રાખવી. જ્યાં ગંદકી દેખાતી હોય અથવા ખોરાકની ગુણવત્તા પર શંકા હોય તેવી જગ્યાએ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આરોગ્ય વિભાગના દરોડા બાદ વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આગામી દિવસોમાં પણ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં આ પ્રકારની ઝુંબેશ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે.

