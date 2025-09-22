Prev
Surat News: ઉધનામાં 55 વર્ષીય વૃદ્ધે બાળકી સાથે અડપલા કર્યા. બાળકીને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી હતી. ૧૧ વર્ષીય બાળકી નાનાભાઈ સાથે ટ્યુશન ગઈ હતી. ટ્યુશન છૂટ્યા બાદ બાળકી મનોજભાઈ ની દુકાને ચોકલેટ લેવા પહોંચી હતી. જ્યાં દુકાનમાં 55 વર્ષીય નોકર કડુ ઇગળે એ બાળકીને ચોકલેટ આપવાનું કહી પગે અડપલાં કર્યા હતા. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:16 AM IST

દાદાની ઉંમરના નરાધમે 11 વર્ષની બાળકી સાથે વિકૃત અડપલાં કર્યાં! સુરતની ઘટના વાંચી સમસમી જશો

Surat News: સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક 55 વર્ષીય વૃદ્ધે 11 વર્ષની બાળકી સાથે અડપલાં કર્યા હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આરોપીએ બાળકીને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપીને આ કૃત્ય કર્યું હતું, પરંતુ બાળકીની સમયસૂચકતા અને તેની માતાના કારણે આ મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી.

ઘટનાની વિગત મુજબ, ઉધના વિસ્તારમાં રહેતી 11 વર્ષની બાળકી પોતાના નાના ભાઈ સાથે ટ્યુશન ગઈ હતી. ટ્યુશન પૂરું થયા બાદ તે નજીકમાં આવેલી મનોજભાઈની દુકાને ચોકલેટ લેવા ગઈ. આ દુકાનમાં કામ કરતો 55 વર્ષીય નોકર કડુ ઈગળેએ બાળકીને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી અને તેને સ્પર્શ કરીને અડપલાં કરવા લાગ્યો.

આટલું જ નહીં, આરોપીએ બાળકીને વધુ ચોકલેટ આપવાના બહાને દુકાનના ઉપરના માળે આવવાનું પણ કહ્યું. આ સાંભળીને બાળકી ડરી ગઈ અને તરત જ ત્યાંથી નીકળી ગઈ. ઘરે પહોંચીને તેણે આ સમગ્ર ઘટના પોતાની માતાને જણાવી. બાળકીની વાત સાંભળીને માતા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ અને તાત્કાલિક પોલીસ મથકે પહોંચીને ફરિયાદ નોંધાવી. ઉધના પોલીસે આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તુરંત કાર્યવાહી કરી અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ આરોપી કડુ ઈગળેની ધરપકડ કરી.

આ ઘટના સમાજમાં બાળકોની સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર ચિંતા ઊભી કરે છે. ખાસ કરીને જ્યારે નજીકના અને પરિચિત લોકો જ આવા ગુના આચરે છે, ત્યારે માતા-પિતાએ વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કિસ્સામાં બાળકીની હિંમત અને માતાની સમયસરની કાર્યવાહીથી ન્યાય મળ્યો, જે સમાજ માટે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
 

Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

