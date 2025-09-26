ગુજરાતનો પ્રથમ મ્યુનિસિપલ ગ્રીન બોન્ડ જાહેર, સુરત મનપાનો ઈતિહાસ રચતો 200 કરોડનો ગ્રીન બોન્ડ લોન્ચ
Gujarat's First 200 Crore Green Bond : શેરબજારમાં ગુજરાતની 'ગ્રીન' એન્ટ્રી. ગુજરાતનો પ્રથમ સુરત મહાનગરપાલિકાનો 200 કરોડનો ગ્રીન બોન્ડ ઇસ્યુ 6 ઓક્ટોબરથી ખૂલશે, 10 ઓક્ટોબર સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ઉપલબ્ધ
Surat News : ડાયમંડ નગરી અને ટેક્સટાઈલ નગરીની ઓળખ ધરાવનાર સુરત શહેર નવું માઈલસ્ટોન હાંસિલ કરવા જઈ રહ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર, સુરત મહાનગરપાલિકા પ્રથમવાર 200 કરોડનો ગ્રીન બોન્ડ બહાર પાડી રહી છે. આ ગ્રીન બોન્ડ 6 ઓક્ટોબરથી ખુલશે અને 10 ઓક્ટોબર સુધી સબસ્ક્રિપ્શન કરી શકાશે.
સુરત મનપાનો ઈતિહાસ રચતો ગ્રીન બોન્ડ લોન્ચ
ગુજરાતનો પ્રથમ મ્યુનિસિપલ ગ્રીન બોન્ડ જાહેર કરીને સુરત મનપાએ ઈતિહાસ રચ્યો છે. મનપાએ કુલ કિંમત 200 કરોડનો ગ્રીન બોન્ડ બહાર પાડ્યો છે. સબસ્ક્રિપ્શન માટે તારીખ 6 થી 10 ઓક્ટોબર રાખવામાં આવી છે.
મનપા કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે આ અંગે જાહેરાત કરી કે, દેશભરના રોકાણકારો માટે ખુલ્લો અવસર છે. સુરતનો ગ્રીન બોન્ડ ગુજરાતનો પહેલો પબ્લિક ગ્રીન બોન્ડ બનશે. રિટેલ રોકાણકારોને સીધી સબસ્ક્રિપ્શન તક છે.
રિન્યુએબલ એનર્જી: સૌર અને પવન ઊર્જા સંબંધિત પહેલ.
રીયુઝ અને રિસાયકલ ટ્રીટેડ વોટર: પાણીના સંરક્ષણ અને ટકાઉ ઉપયોગ માટે અગત્યના ઇન્સેન્ટિવ્સ.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ ભંડોળનો ઉપયોગ માત્ર પર્યાવરણીય પ્રોજેક્ટ્સમાં જ કરવામાં આવશે. જેનાથી રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. ટ્રીટેડ વોટર રિસાયકલ પ્લાન્ટ્સ માટે પણ ખર્ચાશે.
આ મનપાનો સીધો શેરબજારમાં પ્રવેશ છે. બેન્કને બદલે જનતાથી ફંડ એકત્ર કરવાની પહેલ મનપા દ્વારા કરાઈ છે. જેમાં સામાન્ય નાગરિકોને ‘ગ્રીન’ પહેલમાં સહભાગી થવાની તક મળશે. દેશની અન્ય મનપાઓ માટે નવો આદર્શ મોડલ બનશે તેવુ શાલિની અગ્રવાલે જણાવ્યું.
