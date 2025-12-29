પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકીયાનો આરતી સાંગાણી પ્રેમલગ્ન પર સળગતો સવાલ : યુવાઓ ગેરમાર્ગે જાય છે, પાટીદાર સમાજ ચિંતિત છે
Patidar Singer Aarti Sanghani Love Marriage Controversy : પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકીયાએ સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમલગ્ન પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે
Aarti Sangani Love Marriage : કિંજલ દવે બાદ હવે પાટીદાર સમાજની દીકરી સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમ લગ્નના મુદ્દે વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આરતી સાંગાણીએ તબલા ઉસ્તાદ દેવાંગ ગોહેલ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે, હવે તેના સામાજિક બહિષ્કારની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ગાયિકા આરતી સાંગાણી પ્રેમ લગ્નને લઈ વિવાદમાં આવી છે. ત્યારે સમાજના આગેવાનો અને આરતી સાંગાણી વચ્ચે સામસામે દલીલબાજી થઈ રહી છે. હવે પાટીદાર આગેવાના વિજ માંગુકીયાએ આરતીનો વિરોધ કર્યો છે.
આરતી યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે
પાટીદાર સિંગર આરતી સંઘાણી પ્રેમ લગ્ન વિવાદ મામલો હવે બિચક્યો છે. પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકિયાએ કહ્યું કે, સિંગર આરતી સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો પોસ્ટ કરી વિવાદ ઉભો કરી રહી છે. યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. સિંગર આરતીએ જે યુવક સાથે લગ્ન કર્યા તેની ઉંમર હજી સુધી 21 વર્ષની થઈ નથી. ત્યારે સિંગર આરતી મૈત્રી કરારમાં રહેતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સિંદૂર પૂરી અને મંગળસૂત્ર પહેરી પાટીદાર સમાજની સામે આંગળી ચીંધવી એ યોગ્ય નથી.
પાટીદાર સમાજ ચિંતિત છે
તેમણે આગળ કહ્યું કે, સિંગર આરતી એવું કહી રહી છે કે સમાજને બળાત્કારીઓ સામે વાંધો નથી. પરંતુ દીકરી પ્રેમલગ્ન કરે એમાં વાંધો છે. તો ચોક્કસ એમાં કહેવા માંગે છે કે સમાજની એક પરંપરા હોય છે એ નિભાવી જોઈએ. માતાપિતાએ દીકરીઓને ઊંચી ઉડાન ભરવા માટે છૂટ આપી હોય છે, પરંતુ સિંગર આરતી એ માતા પિતાની છૂટનો દુરુપયોગ કરી રહી છે. આરતી દ્વારા જે પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો મૂકી પોસ્ટ કરી રહી છે, એનાથી યુવાઓ ગેરમાર્ગે જાય છે જેનાથી પાટીદાર સમાજ ચિંતિત છે.
આરતીનો સમાજને જવાબ
આરતીએ જવાબમાં કહ્યું કે, જાહેર મંચ પરથી વ્યક્તિગત નિર્ણયને નિંદનીય ગણાવવો યોગ્ય નથી. પ્રેમલગ્નને લઈને તેમને જાણે જાણે વિવાદમાં ખેંચવામાં આવી રહ્યા હોવાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તેમણે ઘર છોડતા પહેલા પોતાના નિર્ણય વિશે સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી હતી અને કોઈને અંધારામાં રાખ્યું નથી. તેમના કહેવા મુજબ, પિતા સાથે તેમની વાતચીત થઈ હતી અને શરૂઆતમાં તેમણે આશીર્વાદ પણ આપ્યા હતા. જોકે સમય જતાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ અને વાતો સમાજ સુધી પહોંચતાં સંબંધોમાં તણાવ આવ્યો. આજે સ્થિતિ એવી બની છે કે જાણે તેમને સામાન્ય રીતે જીવવા પણ ન દેવામાં આવે. સોશિયલ મીડિયા અને જાહેર નિવેદનોને કારણે તેમની ઓળખ એક ગાયિકા કરતાં વધુ એક વિવાદિત વ્યક્તિ તરીકે થવા લાગી છે. મેં જે નિર્ણય લીધો છે તે પોતાના જીવન અને સુખ માટે લીધો છે અને તેમાં કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો હેતુ નહોતો.
