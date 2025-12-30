Prev
પ્રસંગમાં આરતી ગીત ગાવા પહોંચે તે પહેલાં પાટીદારોએ કર્યો વિરોધ, રદ કરાયો કાર્યક્રમ

Patidar Singer Aarti Sanghani Love Marriage Controversy : સુરતમાં પાટીદાર સિંગર આરતી સાંગાણીનાં પ્રેમ લગ્નને લઈ વિરોધ,,, આરતી સાંગાણીના કાર્યક્રમમાં કરાયો વિરોધ,,, સુરાણી પરિવારના લગ્નમાં આરતી ગીત ગાવા પહોંચે તે પહેલાં પાટીદારોએ કર્યો વિરોધ,,, સમાજના હિત અને સમયને ધ્યાન રાખી આરતી સાંગાણીનો કાર્યક્રમ રદ કરાયો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:24 AM IST

Aarti Sangani Love Marriage : પાટીદાર સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમલગ્નને લઈને હજી પણ પાટીદાર સમાજમાં વિરોધ અટકી નથી રહ્યો. સુરતમાં આરતી સાંગાણીના કાર્યક્રમનો શરૂ થતા પહેલા જ વિરોધ કરાયો હતો. સુરાણી પરિવારના લગ્નમાં આરતી ગીત ગાવા પહોંચે તે પહેલા વિરોધ કરાયો.  

આરતીના કાર્યક્રમ પહેલા વિરોદ કરાયો 
સુરતમાં પાટીદાર યુવાનોએ આરતી સાંગાણીના કાર્યક્રમ સ્થળ બહાર પહોંચીને વિરોધ કર્યો હતો. સુરતના મોટીવેડ સિલ્વર ફાર્મ ખાતે સુરાણી પરિવારના લગ્ન ગીતમાં આરતી હાજરી આપવાની હતી. આરતી સાંગાણી ગીત ગાવા આવે તે પહેલા જ કાર્યક્રમ રદ કરાયો હતો. મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર યુવાનો વિરોધ કરવા ફાર્મ હાઉસ પર પહોંચ્યા હતા. 

પરિવારે આરતીનો કાર્યક્રમ રદ કર્યો 
આરતી સાંગાણીએ પ્રેમ લગ્ન કરતા તેમનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જોકે, સુરાણી પાટીદાર પરિવાર આરતી સાંગાણીના વિવાદ બાદ સમાજ સાથે રહ્યો હતો. સમાજના હિત અને સમયને ધ્યાન રાખી આરતી સાંગાણીનો કાર્યક્રમ રદ કર્યો હતો. સમાજ દ્વારા વિરોધ થતા તાત્કાલિક આરતીનો કાર્યક્રમ રદ કરી ગીતા પટેલને નક્કી કરાયા હતા. 

ધર્મેશ સુરાણીએ કહ્યું કે સમાજના હિત અને સમયને ધ્યાનમાં રાખીને આરતી સાંગાણીનો કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો છે.  

પાટીદાર સમાજને બ્રહ્મ સમાજનું સમર્થન 
તો બીજી તરફ, ભાગેડુ લગ્ન નોંધણીમાં ફેરફાર કરવાની માંગણી સાથે બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનો મેદાને આવ્યા છે. બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનો મુખ્યમંત્રીને મળવા સચિવાલય પહોંચ્યા હતા. સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનોની મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. દીકરીના લગ્નમાં માતાપિતાની સહી ફરજિયાત કરવા માંગણી કરી છે. પાટીદાર સમાજની માંગને બ્રહ્મ સમાજનુ સંપૂર્ણ સમર્થન મળ્યું છે. સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ શૈલેષ ઠાકર આગેવાનો સાથે મુખ્યમંત્રીને મળ્યા હતા. મહિલા પ્રમુખ ધારિણીબેન શુક્લ અને યુવા પ્રમુખ મનોજ ઉપાધ્યાય સહિત પ્રતિનિધિ CM ને મળ્યા હતા.

