‘ધવલને પલંગ પર ઊંધો સુવડાવી હાથ-પગ રસ્સીથી બાંદ્યા, ડ્રાઈવર દિલીપ લાકડી લઈ આવ્યો, અને...’ PIના ભાઈની નિર્મમ હત્યા
PIs Brother Brutally Killed : સુરતમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના બની છે. સુલતાનાબાદ સ્થિત રીવા વ્યસન મુક્તિ અને રિહેબ સેન્ટરમાં 32 વર્ષીય ધવલ રાઠોડનું મોત નિપજ્યું. મૃતક ધવલ રાઠોડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના ભાઈ હોવા છતાં આરોપીઓએ નહોતો રાખ્યો કોઈ ખૌફ
- માનવતાને શર્મસાર કરતી અને કાયદો-વ્યવસ્થાને પડકારતી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી
- વ્યસન મુક્તિની સારવાર માટે આવેલા પીઆઈના ભાઈની કાઉન્સિલરો દ્વારા મળીને હત્યા
- તારી અમારી સામે થવાની હિંમત કેમ થઈ? આજે તો તને છોડવાનો નથી, કહીને મારી નાંખ્યો
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત શહેરના ડુમસ રોડ પર સુલતાનાબાદ ખાતે આવેલા રિવા વ્યસન મુક્તિ અને રિહેબ સેન્ટરમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી અને કાયદો-વ્યવસ્થાને પડકારતી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. વ્યસન મુક્તિની સારવાર માટે આવેલા 32 વર્ષીય યુવક ધવલ રાઠોડની સંસ્થાના કાઉન્સિલરો અને ડ્રાઈવરે ભેગા મળીને કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી છે. મૃતક ધવલ રાઠોડ પોલીસ ઈન્સ્પક્ટરના ભાઈ હતા, તેમ છતાં આ નરાધમોએ જરા પણ ખૌફ રાખ્યા વગર તેમને તાલિબાની સજા આપી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે. ચારેય આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે
કાઉન્સિલરે દવા બાબતે ધવલને લાફો માર્યો હતો
ઘટનાની શરૂઆત ગત ૧ માર્ચ ૨૦૨૬ના રોજ રાત્રે ૯ વાગ્યાના અરસામાં થઈ હતી. ધવલ રાઠોડને વ્યસન મુક્તિની સારવાર માટે ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ જ ડુમસના સુલતાનાબાદ સ્થિત ’રિવા વ્યસન મુક્તિ અને રિહેબ સેન્ટર’ માં સારવારમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. રવિવારની રાત્રે સંસ્થાના કાઉન્સિલર જિગ્નેશ ભાસ્કર દેસાઈ ધવલ પાસે ગયા હતા અને તેમને સારવારની ગોળીઓ લેવા જણાવ્યું હતું. ધવલે આ ગોળીઓ લેવાની ના પાડતા જ જિગ્નેશ એકાએક ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. તેણે કોઈપણ જાતની સમજાવટ વગર ધવલને જોરદાર તમાચો મારી દીધો હતો.
હત્યાનો ઘટનાક્રમ
- 1 માર્ચ 2026ની રાત્રે 9 વાગ્યે દવા લેવાની ના પાડતા ઝઘડાની શરૂઆત
- કાઉન્સિલર જિગ્નેશ દેસાઈએ ધવલને તમાચો મારી ઝપાઝપી શરૂ કરી
- બૂમાબૂમ સાંભળી રોહન, શૈલેષ અને ડ્રાઈવર દિલીપ ઉપર દોડી આવ્યા
- “તારા જેવા ઘણાને સીધા કર્યા છે, આજે તને છોડવાનો નથી” કહી જાનથી મારવાની ધમકી
- ધવલને પલંગ પર ઊંધો સુવડાવી હાથ-પગ રસ્સીથી બાંધી દીધા
- ડ્રાઈવર દિલીપ લાકડી લઈ આવ્યો, જિગ્નેશે નિર્દયતાથી ફટકા માર્યા
- “સાહેબ, માફ કરી દો” કહી ધવલ કરગરતો રહ્યો છતાં માર ચાલુ
- માથા, કમર અને શરીરના નાજુક ભાગે લાકડીના જીવલેણ પ્રહાર
- ગળે 4 થી 5 મુક્કા, કાન પાસે ઝાપટા અને છાતી-પેટ પર હુમલો
- લોહીલુહાણ હાલતમાં 108 મારફતે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો
- રાત્રે 10:23 વાગ્યે ફરજ પરના ડોક્ટરે ધવલને મૃત જાહેર કર્યો
તારી અમારી સામે થવાની હિંમત કેમ થઈ?
આ વાતને લઈને ધવલ અને જિગ્નેશ વચ્ચે ઝપાઝપી શરૂ થઈ હતી. જ્યારે ધવલે પોતાનો બચાવ કરવા બૂમાબૂમ કરી, ત્યારે નીચેના માળેથી સંસ્થાના અન્ય કાઉન્સિલરો રોહન, શૈલેષ અને સંસ્થાની ગાડીનો ડ્રાઈવર દિલીપ ઉપર દોડી આવ્યા હતા. આ ચારેય જણાએ ધવલ સાથે ગાળાગાળી શરૂ કરી હતી. આરોપી રોહને તો ધવલની આંખમાં આંખ પરોવી ધમકી આપી હતી કે, "તારા જેવા ઘણાને મેં સીધા કરી દીધા છે. તારી અમારી સામે થવાની હિંમત કેમ થઈ? આજે તો તને છોડવાનો નથી, તને મારી જ નાખવાનો છે.
ધવલને પલંગ પર ઊંધો સુવડાવી દીધો, અને લાકડીથી ફટકા માર્યા
આરોપીઓએ ક્રૂરતાની તમામ હદો વટાવી દીધી હતી. ડ્રાઈવર દિલીપ નીચે જઈ લાકડી લઈ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રોહન, શૈલેષ અને દિલીપે ધવલને પલંગ પર ઊંધો સુવડાવી દીધો હતો. ત્રણેય શખ્સોએ ધવલના હાથ અને પગ એટલી મજબૂતીથી પકડી રાખ્યા હતા કે ધવલ સહેજ પણ હલી શકે તેમ નહોતો. જિગ્નેશ દેસાઈએ દિલીપ પાસેથી લાકડી લઈ ધવલ પર અત્યાચાર શરૂ કર્યો હતો. લાકડીના એક પછી એક ફટકા ધવલના શરીર પર પડવા લાગ્યા હતા.
ધવલે આજીજી કરી પણ ન માન્યા
ધવલ આજીજી કરી રહ્યો હતો. "મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. મને માફ કરી દો, હવે હું ગોળીઓ લઈ લઈશ." પરંતુ જિગ્નેશના માથે ખૂન સવાર હતું. તેણે ગર્જના કરતા કહ્યું, "તું મને ઓળખતો નથી, મારી સામે બોલવાની હિંમત કેમ કરી?" જિગ્નેશે ધવલને માથાના ભાગે, કમર પર અને શરીરના અન્ય નાજુક ભાગો પર લાકડીના જીવલેણ ફટકા માર્યા હતા.
દિલીપના મુક્કાથી ધવલનો શ્વાસ રુંધાયો હતો
માત્ર લાકડીથી મન ન ભરાતા અન્ય આરોપીઓએ પણ પોતાના હાથ સાફ કર્યા હતા. જેમાં ડ્રાઈવર દિલીપે પલંગ પર બંધાયેલા ધવલના ગળાના ભાગે ૪થી ૫ જોરદાર મુક્કા માર્યા હતા. જેના કારણે ધવલનો શ્વાસ રૂંધાયો હતો. શૈલેષ તેણે ધવલના ગાલ અને કાનના ભાગે ૪થી ૫ જોરદાર ઝાપટો ઝીંકી દીધી હતી. રોહન તેણે ધવલની છાતી અને પેટના ભાગે ખુલ્લા હાથના પંજા વડે નિર્દયતાથી હુમલો કર્યો હતો. ચારેય જણાએ ભેગા મળી ધવલને લોહીલુહાણ અને અધમૂવો કરી નાખ્યો હતો.
