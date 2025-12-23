એક્શન છતાં સુરત પોલીસનો કોઈ ડર નથી રહ્યો! હેલ્મેટ વગર બાઈક ચાલકોની રેલી નીકળી
Surat Police Action ; સુરત પોલીસનો કોઈ ડર નથી રહ્યો, હેલ્મેટ વગર એક્ટિવા-બાઈક સવારોની રેલીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ, ABVP અને ઉદ્યોગપતિના રોડ શો બાદ હવે આ ઘટના ચર્ચામાં
Surat News : સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા રોજેરોજ કથળી રહી છે. કેટલાક લોકો કાયદો અને વ્યવસ્થા હાથમાં લઈને ધજ્જિયા ઉડાવી રહ્યાં છે. ABVP અને ઉદ્યોગપતિના રોડ શોની ઘટના હજી તાજી જ છે, ત્યારે સુરતના અડાજણમાં હેલમેટ વગર યોજાયેલી એક્ટિવા અને બાઈક રેલીનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. થાર ગાડી પાછળ 30થી 40 બાઈક સવાર યુવાનો નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા દેખાયા. એક પણ ટૂવ્હીલર ચાલકોએ હેલમેટ ન પહેરતા સવાલ ઉઠ્યા છે.
સુરતના અડાજનમાં હેલ્મેટ વગર એક્ટિવા-બાઈક સવારોની રેલીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. થાર ગાડી પાછળ 30 થી 40 યુવાનો ટ્રાફિક નિયમોના ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન કરતા દેખાયા છે. એક પણ સવારાએ હેલ્મેટ ન પહેરતા પોલીસ કામગીરી પર સવાલ ઊભા થયા છે. આ વીડિયો ‘રવિ ફાઈટર’ નામના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી વાયરલ થયો છે.
ટ્રાફિક પોલીસની કડક ડ્રાઈવ વચ્ચે નિયમોની સરેઆમ અવગણના સામે આવી છે. જાહેરનામાના ભંગની ઘટનાઓ સુરતમાં ચિંતાજનક રીતે વધી રહી છે. ABVP અને ઉદ્યોગપતિના રોડ શો બાદ હવે આ ઘટના ચર્ચામાં આવી છે. ત્યારે ટ્રાફિક એસીપી એસ. આર. ટંડેલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. સીસીટીવી અને વાહન નંબરના આધારે કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી છે. નાગરિકોમાં રોષ, ‘શું દંડ માત્ર સામાન્ય જનતા માટે?’ તેવી માંગ ઉઠી છે.
પોલીસે આરંભી તપાસ
અડાજણમાં હેલ્મેટ વગર એક્ટિવા-બાઈક સવારોની રેલીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવાનો મામલે ટ્રાફિક એસીપી એસ આર ટંડેલે તપાસ આરંભી છે. વાયરલ વીડિયોને લઈ ટ્રાફિક પોલીસે તપાસ આરંભી છે. વાયરલ વીડિયોને લઈ અડાજણ પોલીસને તપાસ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો કસૂરવાર જણાશે તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદાર રસ્તો જામ કરી જન્મદિન ઉજવ્યો
સુરતના ડુમસ ગામના ઉદ્યોગપતિ દિપક ઈજારદારે રસ્તા પર દીકરાના જન્મની ઉજવણી કરતા વિવાદ સર્જાયો છે. દિપક ઈજારદારે દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી રસ્તા પર કરી હતી. હાથમાં ફટાકડા લઈને આતશબાજી કરી હતી. સાથે જ રસ્તો પણ જામ કરી વાહનચાલકોને અટકાવ્યા હતા. જે બાદ પોલીસે વાયરલ વીડિયોના આધારે તપાસ શરૂ કરી અને ઉદ્યોગપતિ વિરુદ્ધ જાહેરનામાના ભંગનો ગુનો નોધ્યો છે.
ABVP ની રેલી કાઢનારાઓનું શું થશે
તાજેતરમાં શહેરમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકરો દ્વારા શિસ્તના લીરેલીરા ઉડાડતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. વેસુ વિસ્તારમાં આવેલી DRB કોલેજ ખાતે ABVPની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ કાર્યકરો દ્વારા એક કાર રેલી કાઢવામાં આવી હતી. આ રેલીના કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. જેમાં કાર્યકરોની બેદરકારી સ્પષ્ટપણે જોવા મળી હતી. કેટલાક વિદ્યાર્થી કાર્યકરો ચાલુ ગાડીએ દરવાજા બહાર ઉભા રહીને અને લટકીને સ્ટંટ કરતા જોવા મળ્યા હતા. રેલીમાં સામેલ કેટલીક ગાડીઓના કાચ પર પ્રતિબંધિત બ્લેક ફિલ્મ લગાવેલી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ રેલી માટે પોલીસ પાસે કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ મંજૂરી લેવામાં આવી ન હતી. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થતાં જ અલથાણ પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. વીડિયો ફૂટેજ અને ગાડીઓના નંબરના આધારે પોલીસે તપાસ તેજ કરી અને નીચે મુજબના પગલાં લીધા છે. પોલીસે આ મામલે અત્યાર સુધીમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. રેલીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી ત્રણ કાર પોલીસે કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વીડિયોમાં દેખાતા અન્ય શખ્સોની ઓળખ કરી તેમની સામે પણ ગુનો નોંધવાની તજવીજ ચાલી રહી છે.
દીકરીની છેડતી કરનારનું સરઘસ
દીકરીની અને મહિલાઓની છેડતી કરનાર શખ્સને પોલીસે બરોબરનો પાઠ ભણાવ્યો છે. છેડતી કરનાર આરોપીનું પોલીસે સરઘસ કાઢ્યું હતું. ઉધના પોલીસે કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. યુવકે ઝાંસી કી રાની ગાર્ડન તરફ જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં હાથથી દબાવી દીકરીઓની છેડતી કરી હતી. ઉધના વિસ્તારમાં બે દિવસ પહેલા સરાજાહેર એક નરાધમ દ્વારા દીકરીઓની છેડતી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક એક્શન લઇ કાર્યવાહી કરી છે. છેડતી કરનાર આરોપી વિકાશકુમાર વિશરામ નિશાદની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે. જેના બાદ ઉધના પોલીસે જાહેરમાં આરોપીનું સરઘસ કાઢ્યું.
