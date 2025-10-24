સુરત પોલીસે ઉતાર્યો ઉદ્યોગપતિના દીકરાનો પાવર, PSI સાથે ઝપાઝપી કરનારને રસ્તા પર ફેરવ્યો
Surat Police : સુરતના અલથાનમાં દારૂ પાર્ટી કેસમાં હવે છેક પોલીસની કડક કાર્યવાહી.. બે નોટિસ બાદ પણ હાજર ન થયેલા જૈનમની ધરપકડ.. પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરીને જૈનમને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન...
Surat News : સુરતમાં PSI સાથે ઝપાઝપી કરનાર ઉદ્યોગપતિના પુત્રનો મિજાજ આખરે કાઢ્યો હતો. સુરત પોલીસે જૈનમ શાહની ધરપકડ કરી. સાથે જ બૂટ-ચપ્પલ વિના રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સાથે ઝપાઝપી કરનાર જૈનમ શાહનું મોઢું શરમ-પસ્તાવાના ભાવ સાથે ઝૂકેલું જોવા મળ્યું હતું.
થોડા દિવસો પહેલા સુરતના અલ્થાન પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારમાં મોટી દારૂ પાર્ટી પર રેડ પાડવામાં આવી હતી. પોલીસ સાથે સંકળાયેલા અને લાઇસનિંગનું કામ કરતા સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહના જન્મદિવસની પાર્ટીમાં દારૂ ઝડપાયો હતો. સુરતના અલથાણ ખાતે આવેલ કે એસ અવતરણ હોટલમાં દારૂ પાર્ટી યોજાઈ હતી. જેમાં મોટા મોટા બિઝનેસથી સંકળાયેલા લોકો આ દારૂ પાર્ટીમાં સામેલ હતા.
આ દરમિયાન સમીર શાહના પુત્રએ પોલીસ સાથે ઝપાઝપી કરી હતી. દારૂ પાર્ટીમાં પકડવા આવેલ પોલીસ સાથે સમીર શાહના પુત્રએ મગજમારી કરી હતી. ત્યારબાદ અલ્થાન પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઇ દ્વારા સમીર શાહના પુત્રની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કેટલાક કારણોસર તેને છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે જૈનમને માફીપત્ર લખીને છોડાતા સવાલ ઉઠ્યા હતા.
બબાલનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી. આ મામલે Z 24 કલાકના અહેવાલ બાદ પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી હતી અને આજે જૈનમ શાહની ધરપકડ કરી હતી. આ સાથે જ આરોપી જૈનમ શાહને પોલીસ દ્વારા કાયદાનું ભાન કરાવાયું હતું.
પોલીસે બે વાર જૈનમને હાજર થવા નોટિસ ફટકારી હતી. પરંતુ બે નોટિસ બાદ પણ જૈનમ પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો ન હતો. જેથી પોલીસે હવે જૈનમને પકડીને તેને વરઘોડો કાઢ્યો..
આરોપી જૈનમ સાહનું રિકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ઝી 24 કલાક દ્વારા સતત પોલીસ ની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. અહેવાલ બાદ અલથાન પોલીસે જૈનમ વિરુદ્ધ ફરજમાં રુકાવટનો ગુનો દાખલ કર્યો હતો. જૈનમ ને બે નોટિસ આપ્યા બાદ પણ તે હાજર થયો હતો. તેની કારમાંથી બિયરના ટીન પણ મળી આવ્યા હતા. દારૂ પાર્ટીમાં આવેલા લોકો પોલીસની નજર સામે જ ભાગી છૂટ્યા હતા.
