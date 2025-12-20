પોલીસ કોન્સ્ટેબલે ખાખી લજવી! સુરત પોલીસની દાદાગીરી CCTVમાં કેદ, મોડી રાત્રે વેપારીને લાફો ઝીંક્યો!
Surat Police CCTV: સુરતના ઉમરા પોલીસના કોન્સ્ટેબલની દાદાગીરી CCTVમાં કેદ થઈ છે. મોડી રાત્રે દુકાન ખુલ્લી રાખવા બદલ વેપારી પર હાથ ઉઠાવ્યાની ઘટના બની છે. વીડિયોમાં કોન્સ્ટેબલ દ્વારા દુકાનદારને લાફો મારતો દેખાય છે. હાજર અન્ય વ્યક્તિને પણ ધક્કો મારી મારપીટ કરાઈ હતી. સુરતના પોલીસ કર્મીએ યદાકીય કાર્યવાહી કરવાની જગ્યાએ સીધી મારપીટનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો.
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી જેમના શિરે છે. તેવા પોલીસ કર્મચારી જ જ્યારે કાયદો હાથમાં લે ત્યારે જનતામાં રોષ ફેલાવો સ્વાભાવિક છે. સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસકર્મીની ગેરવર્તણૂકનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં એક કોન્સ્ટેબલે વેપારી સાથે મારપીટ કરી હોવાની ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે.
ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનનો એક કોન્સ્ટેબલ નાઈટ પેટ્રોલિંગમાં હતો. આ દરમિયાન એક દુકાન નિર્ધારિત સમય મર્યાદા બાદ પણ ખુલ્લી જોવા મળી હતી. નિયમ મુજબ, મોડી રાત્રે દુકાન ખુલ્લી રાખવા બદલ પોલીસ વેપારી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકે છે અથવા તેને સમજાવીને દુકાન બંધ કરાવી શકે છે. જોકે, આ કિસ્સામાં કોન્સ્ટેબલે કાયદાકીય પ્રક્રિયાને નેવે મૂકી સીધો જ વેપારી પર હુમલો કર્યો હતો.
વાયરલ થયેલા CCTV ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે કોન્સ્ટેબલ દુકાન પર પહોંચતા જ ઉશ્કેરાઈ જાય છે. કોઈ પણ વાતચીત કે સમજૂતી આપ્યા વગર કોન્સ્ટેબલ વેપારીને જોરદાર લાફો મારી દે છે. ત્યારબાદ ત્યાં હાજર અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે પણ ઝપાઝપી કરી તેને જોરથી ધક્કો મારે છે. જોકે વેપારીએ નિયમનો ભંગ કરી મોડી રાત સુધી દુકાન ચાલુ રાખી હતી તે એક હકીકત છે. પરંતુ પોલીસ દ્વારા સરેઆમ રસ્તા પર ઉતરીને મારપીટ કરવી તે કેટલે અંશે વ્યાજબી? આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વેપારી, લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ મામલે એસીપીએ કહ્યું હતું કે આ સીસીટીવી વાયરલ થયા છે એ બનાવ 18 તારીખનો છે.સીસીટીવી માં દેખાઈ આવે છે કે રાત્રે 12:00 વાગ્યા પછીનો સમય હતો.સ્થાનિકોની ફરિયાદના આધારે ચા, ઈંડા સહિતની લારીઓ 11.30 કલાકે બંધ કરવાનું કામ પોલીસ કરે છે.આ કામ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પોલીસ સતત સમજાવવાનું કરી રહી છે. વીડિયોમાં દેખાઈ આવે છે કે દુકાનદાર રાત્રી 12:00 વાગ્યા પછી પણ દુકાન ચાલુ રાખે છે.સાત દિવસ સમજાવ્યા બાદ પણ દુકાન ચાલુ રાખી પોલીસ સાથે બોલાચાલી કરતો દેખાઈ આવે છે. પોલીસે જે કાર્યવાહી કરી છે, પ્રજાના સલામતી માટે કરી છે. આમાં પોલીસ નું પર્સનલ કઈ નથી પણ જે પણ કાર્યવાહી થઈ છે એ યોગ્ય થઈ છે.
પોલીસ ગેરવર્તન અંગે પૂછતા એસીપીએ જણાવ્યું કે ડીવીઆર કબજે કરીને તપાસ કરીશું. પણ સીસીટીવીમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ દેખાઈ આવે છે કે પોલીસ પહેલા રિક્વેસ્ટ કરે છે. જો પોલીસનું કઈ આવશે તો યોગ્ય કાર્યવાહી થશે.
