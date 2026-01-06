Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રૂપિયા ગણતા પણ આવડતું નથી તેવા ચોરોએ કરી ચોરી : ગોવા ફરવા ગયા, રેતીના ઢગલામાં રૂપિયા છુપાવ્યા!

Surat Crime News : સુરતમાં એન્જિનીયરિંગ કંપનીમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ સુરત પોલીસે ઉકેલી નાંખ્યો. ચોર વાયરની ચોરી કરવા નીકળ્યા હતા, પરંતું કંપનીમાંથી રોકમ મળી જતા ચોરી કરી નીકળી ગયા 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

રૂપિયા ગણતા પણ આવડતું નથી તેવા ચોરોએ કરી ચોરી : ગોવા ફરવા ગયા, રેતીના ઢગલામાં રૂપિયા છુપાવ્યા!

Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત શહેરના ઉધના પોલીસ મથક વિસ્તારમાં થયેલી મોટી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં ઉધના પોલીસે સફળતા મેળવી છે. પોલીસે આ મામલે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડીને તેમની પાસેથી રૂ. 6 લાખ રોકડ રકમ કબ્જે કરી છે.

ઉધના વિસ્તારમાં આવેલી ઇસ્ટન એન્જીનીયરીંગ કંપનીમાં તસ્કરોએ ગ્રીલ કટીંગ કરી પ્રવેશ કર્યો હતો અને અંદરથી કુલ રૂ. 11 લાખની રોકડ ચોરી કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ઉધના પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને ગ્રીલ કટીંગના આધાર પર તપાસ આગળ વધારી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની ઓળખ થતાં પોલીસે શુભમ ઉર્ફે નેપાલી શેરા સિંગ, દીપક ઉર્ફે કાલીયો અનિલભાઈ જયસ્વાલ અને આનંદ ઉર્ફે લક્કી રાજુંભાઈ સોનવણેને ઝડપી પાડ્યા હતા.

તપાસમાં ખુલ્યું કે મુખ્ય આરોપી દીપકના ઘરે રીનોવેશનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું અને તેણે પોતાના ઘરની બહાર રાખેલા રેતીના ઢગલામાં ચોરીની રોકડ છુપાવી હતી. આરોપીઓ મૂળ કોપર વાયર ચોરીના ઇરાદે કંપનીમાં ઘૂસ્યા હતા, પરંતુ ત્યાંથી મોટી રકમ મળી જતા રોકડ ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા.

પોલીસ તપાસમાં વધુ ખુલાસો થયો કે આરોપી દીપક અગાઉ પણ ઉધના પોલીસ મથકમાં ચોરીના ગુનામાં ઝડપાઈ ચૂક્યો છે. ચોરી બાદ આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયામાં પણ બેફામ વર્તન કર્યું હતું. આનંદ ઉર્ફે લક્કીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રૂપિયા સાથેનો ફોટો મૂકી “Going to Bombay” જેવી પોસ્ટ કરી હતી.

આરોપી શુભમ નેપાલી અને દીપકે ચોરી કરી હતી અને બંનેને પૈસા ગણતા પણ આવડતું નહોતું. શુભમે અડધા રૂપિયા લક્કીના ઘરે રાખ્યા હતા તેમજ ચોરીના પૈસાથી રૂ. 11 હજારનો રૂમ ભાડે લીધો હતો. ઉપરાંત, ચોરીના પૈસાથી નવો કેમેરો ખરીદ્યો અને મીના બારમાં પણ રકમ ઉડાવી હતી.

ઉધના પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ત્રણેય આરોપીઓને કાયદેસર રીતે ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે ચોરીના બાકીના પૈસા તથા અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવણી અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratcrime newsસુરતક્રાઈમ સમાચાર

Trending news