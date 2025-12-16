ગુજરાતમાં એન્કાઉન્ટર પર એન્કાઉન્ટર! આરોપી શિવા ટકલો 'લંગડો' થયો
Surat News: સુરતમાં બે-બે હત્યા કરનાર કુખ્યાત શિવા ટકલાનું પોલીસે એનકાઉન્ટર કર્યું છે. એનકાઉન્ટરમાં શિવા ટકલાને ઈજા પહોંચી છે. પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું જેમાં શિવા લંગડાને પગમાં ઈજા થઈ છે.
Trending Photos
ચેતન પટેલ, સુરતઃ ગુજરાતમાં ગુંડાઓની ખેર નથી...ગુંડાઓને ગુજરાત છોડાવા અને લંગડા કરવા માટે ગુજરાત પોલીસ સક્ષમ છે. ગુજરાતમાં વધુ એક આરોપીનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં ગુજરાત પોલીસે અનેક આરોપીને ગોળી મારીને લંગડા કરી નાંખ્યા...ત્યારે હવે નજર કરીશું ગુજરાત પોલીસના ઓપરેશન લંગડા પર...
મર્ડરનો આરોપી શિવા ટકલો થરથર કાંપ્યો
સુરતના ગોડાદરા ડબલ મર્ડર કેસમાં ફરાર બુટલેગર શિવા ટકલાનું પર પોલીસે એન્કાઉન્ટર કર્યું...પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંક કરતા આરોપી શિવા ટકલો લંગડો થઈ ગયો છે..જી હાં સુરત પોલીસ આરોપી શિવાને પકડવા ગઈ હતી ત્યારે તેણે પોલીસ પર હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો,,જેથી પોલીસને સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી...હાલ તો ઈજાગ્રસ્ત શિવા ટકલાને સારવાર માટે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે...
શું છે સમગ્ર ઘટના?
1 ડિસેમ્બરના રોજ 20 હજારની ઉઘરાણી માટે ત્રણ મિત્રોનું અપહરણ કર્યું હતું. લાકડાના ફટકા, લોખંડના સળિયાથી ઢોર માર માર્યો હતો. અડધા વાળ, મૂછ અને એક આંખની ભ્રમર અસ્તરાથી કાપી વિકૃત આનંદ લીધો હતો. અમાનુષી અત્યાચાર સહન ન થતાં 22 વર્ષીય સોએબ શેખનું મોત થયું. નાઝીમની લાશ મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર પરથી મળી હતી.
જોકે, આ સમગ્ર મામલે પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે મુખ્ય આરોપી શિવા ફરાર હતો...જો કે હવે શિવા ટકલાની ધરપક થઈ ગઈ છે...આરોપીએ રિકન્સ્ટ્રકશન સમયે પોલીસે પર હુમલો કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો,,આ દરમિયાન પોલીસે શિવાને પગમાં ગોળી ઠોકી દીધી..
શિવા ટકલા પર ફાયરિંગ થતાં શિવા ટકલો ધ્રુજી ગયો છે,,શિવા ટકલાને અંદાજ આવી ગયો છે કે આ ગુજરાત પોલીસ છે,,પાતાળમાંથી પણ શોધી લેશે અને કાયદો હાથમાં લઈશું તો લંગડા પણ કરી નાંખશે...ગુનેગારો જરા જોઈ લો,,આ શિવા ટકલાને જે બુટલેગર છે અને ડબલ મર્ડરનો આરોપી છે પોલીસે તેના હાલ બેહાલ કરી નાંખ્યા છે...જે શિવા ટકલો લોકોને ડરાવતો ધમકાવતો અને મર્ડર જેવા ગંભીર ગુનાને અંજામ આપતા પણ નહોતો ડરતો તે શિવા ટકલાને લંગડો કરી દેવામાં આવ્યો છે...
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે