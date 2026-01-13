ઉત્તરાયણ પર્વ પર પોલીસે ગોઠવ્યું 'આકાશથી જમીન' સુધી સુરક્ષા ચક્ર, ચાઈનીઝ દોરી સામે લાલ આંખ
Surat News: સુરત પોલીસે ઉત્તરાયણ માટે આકાશથી જમીન સુધી કડક સુરક્ષા ચક્ર ગોઠવ્યું. 260થી વધુ અધિકારીઓ અને 2500 પોલીસ જવાનો સાથે વિશાળ બંદોબસ્ત. 800 TRB, 1380 હોમગાર્ડ અને SRPની 5 કંપનીઓ તૈનાત. 07 QRT, 10 DCB અને 10 SOG ટીમો દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ. 150 ધાબા પોઈન્ટ્સ પરથી આધુનિક ટેકનોલોજીથી સીધું સુપરવિઝન. CCTV અને બોડીવોર્ન કેમેરાથી શહેરભરમાં સતત નજર
Surat News: ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ઉત્તરાયણના પર્વને નિર્વિઘ્ન અને સુરક્ષિત રીતે ઉજવવા માટે સુરત પોલીસ વિભાગ દ્વારા લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષે પોલીસે ટેકનોલોજી અને માનવબળના સમન્વય સાથે આકાશથી લઈને જમીન સુધી બાજ નજર રાખવાનું આયોજન કર્યું છે.
પોલીસ કાફલો તૈનાત
સુરત શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે તે માટે 260થી વધુ ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને 2500થી વધુ પોલીસ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 800 TRB જવાનો અને 1380 હોમગાર્ડ ટ્રાફિક અને સુરક્ષામાં મદદ કરશે. SRPની 5 કંપનીઓ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા સંભાળશે. 07 QRT (ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ), 10 DCB અને 10 SOGની ટીમો સતત પેટ્રોલીંગ કરી કોઈપણ અપ્રિય ઘટનાને રોકવા સજ્જ છે.
CCTV અને ધાબા પોઈન્ટ્સ દ્વારા સુપરવિઝન
સુરત પોલીસ દ્વારા શહેરના 150 જેટલા મહત્વના ધાબા પોઈન્ટ્સ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાંથી આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા સીધું સુપરવિઝન કરવામાં આવશે. આખા શહેરમાં CCTV કેમેરા અને જવાનોના બોડીવોર્ન કેમેરા દ્વારા દરેક હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવશે. તાત્કાલિક મદદ માટે PCR વાન, 112 સેવા અને બાઈક પેટ્રોલિંગની ટીમો કાર્યરત રહેશે.
ચાઈનીઝ દોરી પર કડક કાર્યવાહી
જીવલેણ ચાઈનીઝ દોરી અને પ્લાસ્ટિકની દોરીના વેચાણ તેમજ વપરાશ સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રતિબંધિત દોરી વેચનારાઓ સામે 44 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કમિશનરે સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે કે ઘાતક દોરી વાપરનાર કે વેચનાર સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
વાહનચાલકોની સુરક્ષા માટે સેફ્ટી ગાર્ડ
ઉત્તરાયણ દરમિયાન ટુ-વ્હીલર ચાલકો ગળામાં દોરી આવવાથી અકસ્માતનો ભોગ ન બને તે માટે પોલીસે અભૂતપૂર્વ કામગીરી કરી છે. 1,15,520 સેફ્ટી બેલ્ટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. NGOના સહયોગથી 18,190 સેફ્ટી ગાર્ડ (સળિયા) વાહનો પર લગાવવામાં આવ્યા છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે, સેફ્ટી ગાર્ડ વગરના ટુ-વ્હીલર માટે ફ્લાયઓવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પક્ષીઓ અને બાળકો માટે વિશેષ અપીલ
પતંગની દોરીથી ઘાયલ થતા પક્ષીઓની સારવાર માટે પોલીસ 'કરુણા હેલ્પલાઈન' સાથે સતત સંકલનમાં રહેશે. આ ઉપરાંત, પોલીસે વાલીઓને અપીલ કરી છે કે બાળકોને અગાશી પર એકલા ન છોડવા, હંમેશા વડીલોની દેખરેખ હેઠળ રાખવા. રીલ્સ અને સેલ્ફીની ઘેલછામાં અગાસીની ધાર પર જઈ જીવ જોખમમાં ન મૂકવો. સુરત પોલીસના આ કડક બંદોબસ્ત અને જનજાગૃતિ અભિયાનનો હેતુ એક જ છે – સુરતવાસીઓ સુરક્ષિત રહીને ઉત્તરાયણના પર્વનો આનંદ માણી શકે.
