ગુજરાતમાં પહેલીવાર ઢોલનગારા સાથે આરોપીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન! માથાભારે ચિરાગ ગોટીએ બે હાથ જોડી માફી માંગી!

Chirag Goti Reconstruction : સુરતમાં માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી. ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રકશન કરવામાં આવ્યું. વેડરોડ વિસ્તારમાં રિકન્સ્ટ્રકશનમાં હજારોની ભીડ ઉમટી 

Feb 16, 2026, 06:44 PM IST
  • ગુજરાતમાં પહેલીવાર આરોપીનું ઢોલ-નગારા વગાડીને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું
  • ચિરાગ ગોટીને જોવા માટે સુરતના રસ્તા પર મોટી સંખ્યામાં ભીડ ઉમટી
  • ચિરાગ ગોટીએ જાહેરમાં માફી માંગી, તો લોકોએ પોલીસ પર પુષ્પ વરસાવ્યા
ગુજરાતમાં પહેલીવાર ઢોલનગારા સાથે આરોપીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન! માથાભારે ચિરાગ ગોટીએ બે હાથ જોડી માફી માંગી!

Surat News : સુરતમાં માથાભારે ચિરાગ ગોટીનો સુરત પોલીસે જાહેરમાં વરઘોડો કાઢ્યો હતો. ચિરાગ ગોટીની શાન ઠેકાણે આવતા તેણે રસ્તા પર બે હાથ જોડીને માફી માંગી હતી. એટલું જ નહિ, ચિરાગ ગોટીને જોવા માટે સુરતના રસ્તાઓ પર ઉમટી પડી હતી. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટ્યા હતા. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ વાર કોઈ આરોપીના રિકન્ટ્રક્શનમાં હજ્જારોની સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હોય તેવું જોવા મળ્યું. પહેલી વાર ઢોલ નગારાં સાથે રિકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. 

સ્થાનિકોએ પોલીસનું સ્વાગત કર્યું
માથાભારે ચિરાગ ગોટીનું સુરતમાં રિકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. સુરતના વેડરોડ વિસ્તારમાં એસઓજી પોલીસ દ્વારા ચિરાગ ગોટીનું રિકન્ટ્રક્શન કરાયું. ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ 5 ફરિયાદ નોંધાય ચુકી છે. જેમાં ખંડણી, ધમકી અને મારામારી જેવા 5 ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. આરોપી જાતે સરેન્ડર થતા એક પછી એક ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ ફૂલ ઉડાડી પોલીસનું સ્વાગત કર્યું. 

ચિરાગ ગોટીનો ખૌફ છવાયો 
માથાભારે ચિરાગ ગોટીનો આતંક કેવો છે, તેના વીડિયો વાયરલ થયા બાદ લોકોમાં ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો હતો. જેના બાદ ચિરાગ ગોટી સામે ફરિયાદ કરવા અનેક લોકોની હિંમત ખૂલી હતી. એક પછી એક ચિરાગ ગોટી સામે આક્ષેપો ઉઠ્યા હતા. ત્યારે આખરે ચિરાગ ગોટીનો પાપનો ઘડો ભરાયો હતો, અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 

આજે વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ
ચિરાગ ગોટી અને સાગરીત યુવરાજ જાદવ વિરુદ્ધ આજે વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પીસ્ટલમાંથી છ બુલેટ બતાવી કહ્યું કે, આ છ ગોળી તારી પાછળ ફોડવાનું નક્કી કર્યું છે. વેપારી જીગ્નેશ વ્યાસના ભાઈ પ્રભાતને ધમકાવી દસ્તાવેજ પરત કરવા 42 લાખ પડાવ્યા હતા. કતારગામ પોલીસે ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. કતારગામમાં આવેલી રાજુભાઈ ટીંબીની ઓફિસે મીટીંગ રાખવામાં આવી હતી. આ મિટિંગ વખતે ચિરાગે બધાની હાજરીમાં પિસ્તોલ કાઢી છ બુલેટ પણ કાઢી હતી. કતારગામ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી

