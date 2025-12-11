સુરત પોલીસનું 'શી' ટીમ અભિયાન: ફિંગર ટેસ્ટથી આ રીતે કરો 'ટુ-વે મિરર'ની ઓળખ
Surat Police She Team Awareness Campaign: મોલ અને શોપિંગ સેન્ટરના ચેન્જિંગ રૂમના સ્પાય વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ યુવતીઓ અને મહિલાઓની પ્રાઈવસીને લઈ સવાલ ઉભો થયો છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ચેન્જિંગ રૂમમાં લાગેલા મિરર મારફત પણ તમારો સ્પાય વીડિયો બની શકે અથવા તમને કોઈ છુપી રીતે જોઈ શકે છે.
Surat Police She Team Awareness Campaign: છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોલ અને શોપિંગ સેન્ટરના ચેન્જિંગ રૂમમાંથી સ્પાય વીડિયો વાઈરલ થવાની ઘટનાઓ બાદ યુવતીઓ અને મહિલાઓની પ્રાઈવસીને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ચેન્જિંગ રૂમમાં લાગેલા સામાન્ય દેખાતા મિરર મારફત પણ તમારો સ્પાય વીડિયો બની શકે છે, અથવા તમને કોઈ છુપી રીતે જોઈ શકે છે. આ ખતરો ત્યારે ઊભો થાય છે જ્યારે ચેન્જિંગ રૂમમાં 'ટુ-વે મિરર' (Two-Way Mirror) લગાવવામાં આવ્યો હોય. ટુ-વે મિરર એટલે એવો કાચ, જેમાં સામે ઊભેલી વ્યક્તિ પોતાને તો મિરરમાં જોઈ શકે છે, પણ મિરરની પાછળ કોઈ વ્યક્તિ હોય તો તે પણ સામેની વ્યક્તિને આસાનીથી નિહાળી શકે છે.
સુરત પોલીસની 'શી' ટીમ બની 'પ્રાઈવસી ગાર્ડ'
આ બાબતની ગંભીરતા સમજીને સુરત પોલીસની મહિલા પોલીસ ટીમ, જેને 'શી' ટીમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેણે એક વિશેષ જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. સુરતની 'શી' ટીમ હાલમાં વિવિધ શોપિંગ સેન્ટરો અને મોલમાં જઈને યુવતીઓ અને મહિલાઓને 'સિંગલ વે' (સામાન્ય) મિરર અને 'ટુ-વે' મિરર વચ્ચેનો તફાવત લાઈવ ડેમો આપીને સમજાવી રહી છે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગ્રાહકોને ચેન્જિંગ રૂમમાં લાગેલા ટુ-વે મિરરને ઓળખવાની સૌથી સચોટ પદ્ધતિ શીખવવાનો છે.
આંગળીના ટેરવાની મદદથી કરો મિરરની ઓળખ: 'ધ ફિંગર ટેસ્ટ'
પોલીસ દ્વારા ટુ-વે મિરર ઓળખવા માટે જે સૌથી સરળ અને સચોટ પદ્ધતિ શીખવવામાં આવી રહી છે, તે છે 'ધ ફિંગર ટેસ્ટ'
જો સામાન્ય મિરર હોય તો?
જ્યારે તમે સામાન્ય (સિંગલ-વે) કાચ પર તમારી આંગળીની ટોચ મૂકો છો, ત્યારે તમારી આંગળી અને કાચમાં દેખાતી તેની પ્રતિકૃતિ (Image) વચ્ચે નાનકડું અંતર દેખાશે. આ અંતર કાચની જાડાઈના કારણે હોય છે.
જો ટુ-વે મિરર હોય તો?
જો તે ટુ-વે મિરર હશે, તો તમારી આંગળીની ટોચ સીધી પ્રતિકૃતિની ટોચને સ્પર્શશે. કોઈ અંતર દેખાશે નહીં. આવું થવાનું કારણ એ છે કે આ પ્રકારના કાચમાં રિફ્લેક્ટિવ સપાટી આગળની તરફ હોય છે, જેના કારણે પ્રતિબિંબ તુરંત સપાટી પર બને છે. આ નાનકડી પણ મહત્ત્વની જાગૃતતાથી ગ્રાહકો સેકન્ડોમાં રેગ્યુલર મિરર અને ટુ-વે મિરર વચ્ચેનો ભેદ પારખીને પોતાની પ્રાઈવસીનો ભંગ થતો અટકાવી શકે છે.
ચેન્જિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરતા પહેલા જાગૃત થવા અપીલ
પાલ પોલીસ દ્વારા મોલ્સ અને શોરૂમ્સમાં ચેન્જિંગ રૂમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસનો લક્ષ્યાંક ગ્રાહકોને એટલા જાગૃત કરવાનો છે કે તેઓ પોતે જ આવા જોખમોને ઓળખી શકે અને તુરંત પોલીસનું ધ્યાન દોરી શકે.
આ પહેલ બાદ હવે ગ્રાહકોની પણ જવાબદારી બને છે કે તેઓ ચેન્જિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરતા પહેલા 'ધ ફિંગર ટેસ્ટ' દ્વારા મિરરની ચકાસણી કરે. પોલીસની આ સજાગ કાર્યવાહી સુરતના નાગરિકોને તેમની પ્રાઇવસીની સુરક્ષા માટે એક સક્રિય ભાગીદાર બનવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. જો તમને કોઈ જગ્યાએ શંકાસ્પદ મિરર કે કેમેરા જણાય, તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા સુરક્ષા કર્મીનો સંપર્ક કરવો હિતાવહ છે.
