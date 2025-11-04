સુરત પોલીસની ટીમે લોકોના દિલ જોડ્યા! 532 દંપતીના ઘર તૂટતા બચાવીને સમાધાન કરાવ્યું
Surat Women Police : સુરતમાં મહિલા પોલીસે 10 મહિનામાં 532 દંપતીનાં તૂટેલાં દાંપત્ય જીવનને ફરી જોડ્યા, દંપતિ છૂટાછેડા લેવા ઇચ્છતા હતા
Surat Police પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત માં મહિલા પોલીસે 10 મહિનામાં 532 દંપતીનાં તૂટેલાં દાંપત્ય જીવનને ફરી જોડ્યા છે.સં વાદ, સહાનુભૂતિ અને સમજણની મદદથી સમાધાન બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન કરાવાયું હતું. આજે આ પરિવાર સુખીથી રહી રહ્યાં છે.
નવા સેક્ટર-1 મહિલા પોલીસ સ્ટેશને માત્ર 10 મહિનામાં 532 દંપતીના તૂટેલા દાંપત્ય જીવનને ફરી જોડવાનું સરાહનીય પ્રયાસ કર્યો છે. દંપતી વચ્ચેના મતભેદો મોટા ઝઘડા કે છૂટાછેડા સુધી ન પહોંચે તે માટે મહિલા પોલીસની ટીમે દંપતીને બોલાવી સંવાદ, સહાનુભૂતિ અને સમજણની મદદથી સમાધાન કરાવ્યાં છે
પોલીસે પોતાની પાસે ફરિયાદ લઈને આવેલા પરિવારજનોને સાથે બેસાડી વાતચીતની ફોમ્યુલા અપનાવી તણાવનો ઉકેલ શક્ય બનાવ્યો છે. 10 મહિનામાં સેક્ટર વન મહિલા પોલીસની જો વાત કરીએ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાંપત્ય જીવનમાં વિખવાદ અંગે પતિ અને સાસરિયાઓ વિરુદ્ધ 1045 થી વધુ અરજી મળી હતી, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 330 દંપતી વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં સફળતા મળી છે. બાકીની અરજીઓની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
18થી 30 વર્ષની ઉંમરના દંપતીના સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે
ઉમર - અરજીઓ
18 થી 30 - 657
31 થી 40 - 297
41 થી 50 - 81
50 થી 70 - 10
મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની જો વાત કરીએ તો, 10 મહિનામાં 1075 અરજીઓ મળી હતી. 10 મહિનામાં 222 દંપતીના તૂટેલા દાંપત્ય જીવનને ફરી જોડવાનું સરાહનીય પ્રયાસ કર્યો છે. દંપતી વચ્ચેના મતભેદો મોટા ઝઘડા કે છૂટાછેડા સુધી ન પહોંચે તે માટે મહિલા પોલીસની ટીમે દંપતીને બોલાવી સંવાદ, સહાનુભૂતિ અને સમજણની મદદથી સમાધાન કરાવ્યાં છે.
જોકે છૂટાછેડા ઇચ્છતા પરિવાર સાથે વાતચીત કરતા તેમને વિવાદના કારણો જણાવ્યા છે અને આજે તેઓ પોલીસનો આભાર માને છે. દંપતી સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પતિ સાથે 6 મહિના બાદ ફરી મીઠાશ આવી છે. પતિ મહિલા સાથે છેલ્લા 6 મહિનાથી વાત કરતો ન હતો. ઉપરથી સાસરીવાળા સાથે માથાકૂટ ચાલતી હતી. મહિલા પોલીસમાં આવી તો પોલીસે અરજી કરવા કહ્યું હતું. અરજી કર્યા પછી 10 દિવસમાં સમાધાન થઈ ગયું હતું. પોલીસે પતિ અને સાસરિયાઓને સમજાવ્યા હતા. આજે મહિલા પતિ સાથે શાંતિથી રહે છે.
છૂટાછેડા ઇચ્છતું દંપતી સાથે વાતચીત
સુરત એસીપી મિની જોસેફે જણાવ્યું કે, તપાસ અધિકારી બંને પક્ષો વચ્ચેનો મતભેદ દુર કરી તેમનું લગ્નજીવન તૂટે નહિ અને પારિવારીક એકતા જળવાય તે માટે હકારાત્મક રીતે સમાધાનનો પ્રયાસ કરે છે. પછી અરજદાર અને જવાબદાર પક્ષને કાઉન્સેલર દ્વારા કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે.ત્યારબાદ પોલીસ અધિકારી દ્વારા પારિવારીક સંબંધોના મહત્ત્વ અંગે સમજ આપવામાં આવે છે. મહિલા પોલીસકર્મી સાથે સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કાઉન્સેલર દ્વારા ત્રણ તબક્કામાં કાઉન્સેલિંગ કરાય છે. ઘણા કેસોમાં વિવાદ એક વર્ષથી પણ વધુ સમયથી ચાલતો હોય છે.જો કે સમાધાન થયા પછી મહિલા પોલીસ પાછા તે દંપતીને સમયાંતરે કોલ કરી તેના ખબર અંતર પણ પૂછે છે. જેથી તેમની વચ્ચે પાછો કોઈ વિવાદ ન થાય તે માટે પણ પોલીસ ખાસ ધ્યાન આપે છે, દંપતિની કોઈ નાની-મોટી કોઈ તકલીફ હોય તો તે પણ હલ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સાથે જ જો કોઈ મહિલા પીળિતાને તેના પતિ દ્વારા કે સાસરીયા પક્ષો દ્વારા માર જોડ કરવામાં આવતો હોય તો આવા ગંભીર ગુનામાં પોલીસ ગુનો દાખલ કરીને કાર્યવાહી પણ કરતી હોય છે
ત્યારે મહત્વની વાત એ છે કે સામાન્ય રીતે લોકો પોતાની અરજી લઈને પોલીસ મથકે પહોંચતા હોય છે, ત્યારે અન્કો વખત પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાવા પડતા હોય છે. પરંતુ હાલ સુરત શહેરના મહિલા પોલીસમાં દાંપત્ય જીવનમાં વિખવાદ અંગે પતિ અને સાસરિયાઓ વિરુદ્ધ 2120 થી વધુ અરજી મળી હતી. તે પૈકી પોલીસે 532 દંપતીનાં તૂટેલાં દાંપત્ય જીવનને ફરી જોડ્યા છે.
