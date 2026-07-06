/ઉધનાથી ભેસ્તાન સુધી જળબંબાકાર... સુરતમાં 2 કલાકમાં સાડા ચાર ઈંચ વરસાદ, રેલવે સ્ટેશનથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી સર્વત્ર પાણી જ પાણી

Surat Rain: સુરતમાં ખાબકેલા ધોધમાર વરસાદથી ડાયમંડનગરી પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. સાંજના સમયે એવો તો વરસાદ ખાબક્યો કે સુરત જાણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. રેલવે લાઈન હોય, રોડ હોય, ગરનાળા હોય કે પછી સુરતનું હોસ્પિટલ જ કેમ ન હોય દરેક જગ્યાએ તોફાની વરસાદથી સર્વત્ર જળબંબાકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે.
સુરતમાં જળબંબાકાર
અચાનક ત્રાટકેલા આ ધોધમાર વરસાદને કારણે સુરત રેલવે સ્ટેશનમાં પણ વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે. રેલવે ટ્રેકથી લઈને મુસાફરોના વેટિંગ એરિયા સુધી દરેક જગ્યાએ નદી વહેતી હોય તેમ પાણી ભરાઈ જતાં મુસાફરો ભારે મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા હતા અને સ્ટેશન પર જ અટવાઈ પડ્યા હતા. તો બીજી તરફ ઉધના વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતાં વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ ભારે પરેશાન થયા હતા. અનેક વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જતાં લોકો ધક્કા મારવા મજબૂર બન્યા હતા.
સાડા ચાર ઈંચમાં ડાયમંડનગરી પાણી પાણી
આ જ પ્રકારની વિકટ સ્થિતિ દક્ષેશ્વર મંદિર રોડ પર પણ જોવા મળી. દક્ષેશ્વર મંદિરથી લઈને પીયૂષ પોઈન્ટ સુધીના આખેઆખા માર્ગ પર પાણી ભરાઈ જતાં લોકોને અવરજવર કરવામાં ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગથી ઉધના વિસ્તાર જળબંબાકાર થયો. ઉધનાના મોટાભાગના વિસ્તારો અનરાધાર વરસાદથી પાણી પાણી થયા. જેમાં ઉધનાથી ભેસ્તાન જવાનો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થતાં ઓફિસેથી ઘરે પરત ફરી રહેલા સેંકડો વાહનચાલકો કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા હતા.
ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
સુરતમાં આ અનરાધાર વરસાદથી જનજીવન ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયું છે. સૌથી ભયાનક સ્થિતિ રેલવે સ્ટેશન ગરનાળા પાસે જોવા મળી, જ્યાં કમર સુધીના પાણી ભરાઈ જતાં વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી. પાણીનું સ્તર એટલું વધી ગયું હતું કે લોકો પોતાના વાહનો રસ્તામાં જ અડધે મૂકીને પગપાળા ઘરે જવા મજબૂર બન્યા હતા. આ તરફ સુરતની કિરણ હોસ્પિટલ પાસે પણ ગાડીઓના ટાયર ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાતા દર્દીઓ અને તેમના સ્વજનો ભારે હેરાન-પરેશાન થયા હતા.
સુરત મહાનગર પાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીના દાવાઓ પર મોટા સવાલો ઉભા કરે છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની આડમાં કરોડો રૂપિયાનો ધૂમાડો કર્યો હોવાની વાતો કરી હતી, પરંતુ મેઘરાજાની માત્ર 2 કલાકની તોફાની બેટિંગે જ તંત્રની કામગીરીને પાણીમાં ડુબાડી દીધી છે અને પાલિકાની પોલ ખુલ્લી પાડી દીધી છે.