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ઉધનાથી ભેસ્તાન સુધી જળબંબાકાર... સુરતમાં 2 કલાકમાં સાડા ચાર ઈંચ વરસાદ, રેલવે સ્ટેશનથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી સર્વત્ર પાણી જ પાણી

Surat Rain: હવામાન વિભાગના રેડ અલર્ટ વચ્ચે ડાયમંડ નગરી સુરતમાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરી. માત્ર 2 જ કલાકમાં સાડા ચાર ઈંચ જેટલો અનરાધાર વરસાદ ખાબકતા આખું સુરત શહેર જળમગ્ન થયું. આ તરફ કામરેજમાં 2 કલાકમાં અઢી ઈંચ અને બારડોલીમાં દોઢ ઈંચ વરસાદ નોંધાતા રેલવે સ્ટેશનથી લઈને રસ્તા, ગરનાળા અને હોસ્પિટલો પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ. સુરતની આ જળબંબાકાર સ્થિતિનો ખાસ રિપોર્ટ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:27 PM IST
ઉધનાથી ભેસ્તાન સુધી જળબંબાકાર... સુરતમાં 2 કલાકમાં સાડા ચાર ઈંચ વરસાદ, રેલવે સ્ટેશનથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી સર્વત્ર પાણી જ પાણી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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