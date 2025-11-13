સુરત RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ : પતિને પકડવા પોલીસે 1000થી વધુ CCTV ફુટેજ તપાસ્યા, આ રીતે પકડાયો
Surat RFO Attack : સુરત RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસમાં પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીની ધરપકડ કરી સુરત કોર્ટમાં રજૂ કરાયો. નામદાર કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. 7 દિવસમાં ફાયરિંગ કાવતરું અંગે તપાસ કરવામાં આવશે. ફાયરિંગ કરનાર ઈશ્વર ગોસ્વામી અને સોપારી આપનાર નિકુંજને સાથે રાખી રિ-કન્ટ્રક્શન કરવામાં આવશે
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સુરત શહેર ના RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરીંગ કેસના આરોપીને ઝડપવા માટે જોખાથી નાસિક અને સુરતથી સાપુતારા સુધીના 1000 CCTV ચેક કર્યા હતા. પોલીસથી બચવા બંને આરોપીઓ 2500 કિમી સુધી ભાગ્યા હતા. જોકે, આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત RFO સોનસ સોલંકી હજી પણ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે
દીકરાને મૂકવા જતા હતા ત્યારે ગોળી મારી
સુરત શહેર વન ભવન ખાતે ફરજ બજાવતા RFO સોનલ સોલંકી પોતાના બાળકને કારમાં લઈને સવારે શાળાએ મૂકવા જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન કામરેજ તાલુકાના વાવ જોખા રોડ પર અજાણ્યા ઈસમે કાર ઉભી રખાવી નજીકથી કાન અને નાકના વચ્ચે ગોળી ધરબી દઈ ભાગી ગયો હતો. સ્થળ પર દોડી આવેલા સ્થાનિકોએ લોહી લુહાણ બેભાન અવસ્થામાં સોનલ બેનને કામરેજની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તબિયત નાજુક જણાતા સુરત શહેરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેઓના અલગ અલગ રિપોર્ટ કરાતા ગોળી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેને પગલે સુરત જિલ્લા પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી.
પરિવારે મહિલાના પતિ પર આક્ષેપ લગાવ્યો
સુરત ગ્રામ્યના એસપી રાજેશ ગઢિયાએ જણાવ્યું કે, પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે સોનલ સોલંકી અને નિકુંજ ગૌસ્વામી વચ્ચે છેલ્લા લાંબા સમયથી કૌટુંબિક વિખવાદ ચાલી રહ્યો છે. એકબીજાએ પોલીસ મથકોમાં ફરિયાદો પણ આપેલી છે. ત્યારે પોલીસે નિકુંજ ગૌસ્વામીનો સંપર્ક કરાતા તેનો સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો અને તે ભૂર્ગભ ઉતર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેમજ સોનલ સોલંકીના પરિવારજનોએ આ ઘટનાને અંજામ નિકુંજ ગૌસ્વામીએ આપ્યો હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. જેથી પોલીસે નિકુંજને ઝડપવા તજવીજ હાથ ધરી હતી.
નિકુંજને પકડવા પોલીસે 7 ટીમ બનાવી હતી
નિકુંજ ગૌસ્વામીને ઝડપવા માટે પોલીસે 7 જેટલી ટીમો બનાવી હતી અને જોખાથી લઈને નાસિક અને સુરત થી લઈને સાપુતારા સુધીના 1000 થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા.જેમાં નિકુંજ ગૌસ્વામી રાજ્યની બહાર ભાગ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જોકે પોલીસ પકડી લેશે અને બરોબર ટ્રીટમેન્ટ કરશે તેવા ભયથી નિકુંજ ગૌસ્વામી ઘટનાના 6 દિવસ બાદ સુરતની કઠોર કોર્ટમાં સરેન્ડર કરવા પહોંચ્યો હતો. જોકે કઠોર કોર્ટ અરજી નકારી કાઢતા કોર્ટ પરિસરની બહાર નીકળતા જ પોલીસે નિકુંજને ઉઠાવી લીધો હતો. જોકે ગણતરીની મિનિટોમાં જ સોપારી લેનાર ઇસમ આવતા પોલીસે તેને પણ ઉચકી લીધો હતો
પતિએ મિત્રને પત્નીને મારવાની સોપારી આપી હતી
શરૂઆતમાં બન્ને આરોપીઓએ પોલીસને ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યો હતો. પોલીસે વ્યવસ્થિત સરભરા કરતા બન્નેએ ગુનો કબૂલ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે કૌટુબિક વિખવાદને લઈને નિકુંજ ગૌસ્વામીએ મિત્ર ઈશ્વર પૂરી માગુપીરી ગૌસ્વામીને સોનલની સોપારી આપી હતી અને ફૂલ પ્રૂફ પ્લાન ઘડી દીધો હતો.
પ્લાન મુજબ ઈશ્વર ગૌસ્વામી KTM બાઇક લઈને જોખા ગામ નજીક પહોંચી ગયો હતો અને RFO સોનલ સોલંકી કાર લઈને આવતા કાર થોભાવી કારનો કાચ ખોલાવી નજીકથી ગોળી માર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. અને બાદમાં બન્ને પોલીસ પકડથી બચવા માટે ભાગી ગયા હતા. આરોપીઓ રાજસ્થાન,મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર ના 2500 કિમી સુધી ભાગ્યા હતા . 1000 CCTV ચેક કર્યા હતા. હાલ આરોપીને સુરત શહેરની કોર્ટમાં લઈ જવાયા છે. અને 14 દિવસની રિમાન્ડ મંગાવાશે. આરોપીઓએ પ્લાન ક્યારે બનાવ્યો, બાઇક કોની છે, હથિયાર ક્યાંથી લાવ્યા, અન્ય કોઈ સંડોવાયેલા છે કે નહી તે દિશામાં વધુ પૂછતાછ કરવામાં આવશે
ઉલ્લેખનીય છે કે ગંભીર હાલતમાં હાલ RFO સોનલ સોલંકી સુરત શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં જીવન મરણ વચ્ચે જોલા ખાઇ રહ્યા છે.
