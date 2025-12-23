Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

જિંદગી-મોત વચ્ચેની જંગ હાર્યા RFO સોનલ સોલંકી, રસ્તા વચ્ચે પતિએ કરાવ્યું ફાયરિંગ, અમદાવાદમાં અંતિમ શ્વાસ

Surat RFO Sonal Solanki Dies: RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ મામલો. લાંબી સારવાર બાદ અંતે RFO સોનલ સોલંકી દમ તોડ્યો. RTO ઇન્સ્પેક્ટર પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી કરાવ્યું હતું ફાયરિંગ. 6 નવેમ્બરના રોજ સોનલ સોલંકી પર થયું હતું ફાયરિંગ. હાલ RTO ઇન્સ્પેક્ટર પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી તેમજ ફાયરિંગ કરનાર છે જેલમાં. લાંબી સારવાર બાદ આજે સવારે RFO સોનલ સોલંકી નું મોત નીપજ્યું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:39 AM IST

Surat RFO Sonal Solanki Dies: સુરત જિલ્લાના કામરેજ પાસે ગત 6 નવેમ્બરના રોજ થયેલા જીવલેણ હુમલાનો શિકાર બનેલા મહિલા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) સોનલ સોલંકીનું આખરે મોત નીપજ્યું છે. 48 દિવસ સુધી જિંદગી અને મોત વચ્ચે ઝઝૂમ્યા બાદ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમણે દમ તોડ્યો છે. આ કેસમાં તેમના જ RTO ઇન્સ્પેક્ટર પતિએ સોપારી આપી હત્યાનો પ્રયાસ કરાવ્યો હોવાનો ઘટસ્ફોટ પોલીસ તપાસમાં થયો હતો.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
અડાજણ વન વિભાગની ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા RFO સોનલ સોલંકી 6 નવેમ્બરની વહેલી સવારે ઘરેથી ઓફિસ જવા નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન કામરેજ નજીક રસ્તા વચ્ચે અજાણ્યા શખ્સોએ તેમના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. હુમલા બાદ તેમની કાર ઝાડ સાથે ભટકાયેલી હાલતમાં મળી આવી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, ગોળી સોનલબેનના મગજની જમણી બાજુએ વાગીને ડાબી બાજુ સુધી પહોંચી ગઈ હતી, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.

પતિએ જ આપી હતી પત્નીની સોપારી
આ હુમલાની તપાસ દરમિયાન પોલીસે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો. સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કરાવનાર બીજું કોઈ નહીં, પણ તેમના પતિ અને RTO ઇન્સ્પેક્ટર નિકુંજ ગોસ્વામી જ હતા. પારિવારિક વિખવાદ અને અંગત કારણોસર નિકુંજે સોપારી આપીને આ હુમલો કરાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. હાલ નિકુંજ ગોસ્વામી અને ફાયરિંગ કરનાર શાર્પ શૂટર બંને જેલના સળિયા પાછળ છે.

RFO સોનલ સોલંકી દમ તોડ્યો
ઘટના બાદ સોનલ સોલંકીને તાત્કાલિક સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સ્થિતિ વધુ નાજુક જણાતા તેમને વધુ સારી સારવાર માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. તબીબોના અથાગ પ્રયત્નો અને લાંબી સારવાર છતાં તેમની તબિયતમાં કોઈ સુધારો થયો નહોતો અને આજે વહેલી સવારે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

નોંધાશે 'હત્યા'નો ગુનો
સોનલ સોલંકીના નિધન બાદ હવે પોલીસ આ કેસમાં કલમોમાં ફેરફાર કરશે. અત્યાર સુધી આરોપી પતિ વિરુદ્ધ 'હત્યાના પ્રયાસ' નો ગુનો દાખલ હતો. હવે સોનલબેનનું મોત થતા પોલીસ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો મુજબ આરોપી પતિ અને હુમલાખોરો વિરુદ્ધ 'હત્યા (Murder)'નો ગુનો દાખલ કરી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરશે. એક મહિલા અધિકારીના તેમના જ પતિ દ્વારા કરાયેલા આ નિર્મમ હુમલાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewssuratSurat RFOSonal Solanki diesAhmedabad Civil hospitalસુરત RFO સોનલ સોલંકીRFO સોનલ સોલંકીનું મોતઅમદાવાદ સિવિલપતિએ ફાયરિંગપતિ નિકુંજ ગોસ્વામી

