સુરતમાં એકસાથે 400 પરિવારો બેઘર થયા! સપનાથી બનાવેલા ઘરની સામે ઉભા રહી ચૌધાર આસુંએ રડી પડ્યા

Shiv Residency In Surat : સુરતના અલથાણ-ભીમરાડ વિસ્તારમાં એક ભયાનક ઘટના... જ્યાં બિલ્ડરની લાલચ અને બેદરકારીએ સેંકડો પરિવારોના સપનાના ઘરને ખતરામાં મૂકી દીધા છે. શિવ રેસિડેન્સીના ચાર ટાવરના 192 ફ્લેટમાં રહેતા લગભગ 400થી વધુ પરિવારો રાતોરાત બેઘર થઈ ગયા. આ પરિવારોને બેઘર કર્યા છે સુરતના બિલ્ડર રાકેશ સોલંકીએ. રાજલક્ષ્મી ગ્રુપના માલિક સોલંકી અને SMCના પાપે લોકોને ચોધાર આંસુએ રડવાનો વારો આવ્યો છે.
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરતના ભીમરાડ વિસ્તારમાં એકસાથે 192 ફ્લેટ્સના સેંકડો પરિવારો બેઘર થઈ ગયા... અડધા કરોડના સપનાના મહેલ આજે જોખમી બની ગયા. બાજુમાં ચાલી રહેલા બાંધકામના ખોદકામને કારણે રિટેનિંગ વોલ ધરાશાયી થઈ, અને ચાર ટાવર્સને ખતરો થતાં સુરત મનપાએ તાત્કાલિક ખાલી કરાવી દીધા. પરંતુ સવાલ એ છે કે, આટલું મોટું જોખમ કેમ ઊભું થયું? બિલ્ડરની બેદરકારી કે તંત્રની બેદરકારી? અડધા કરોડનો ફ્લેટ..પણ આજે એ જ ફ્લેટ પરિવારો માટે જોખમ બની ગયો છે. એક–બે નહીં, પુરા 400 પરિવારો એક જ ઝાટકામાં બેઘર બની ગયા. સુરતના ભીમરાડ વિસ્તારમાં આવેલી શિવ રેસિડેન્સી, જ્યાં વર્ષોથી પરિવારોએ પોતાના સપનાનું ઘર વસાવ્યું હતું. આજે એ જ ઘરો ખાલી કરવાના આદેશ મળ્યા છે. કારણ બન્યું છે બાજુમાં બની રહેલો બ્રાઈટસ્ટોન પ્રોજેક્ટ.
આ કોઈ કુદરતી આફત નથી..આ છે એક બિલ્ડરની લાલચનું પરિણામ. 400 પરિવારો...એક બે નહીં.. પુરા ચારસો પરિવારો આજે બેઘર છે. જેઓ સપનાનું ઘર લઈ ખુશીથી રહેતા હતા, આજે એ જ ઘરની સામે ઊભા રહી ચોધાર આંસુ રડી રહ્યા છે. શિવ રેસિડન્સી સુરતનું એવું રહેણાંક સ્કીમ જે હવે ભયનું પ્રતીક બની ગઈ છે.
શિવ રેસિડન્સીની બાજુમાં ખાડો ખોદાયો અને નવા નક્કોર ફ્લેટો ત્રાંસા થઈ ગયા, લોકોને એક જ ઝાટકે ઘર છોડવું પડ્યું. કોઈ હોટલમાં, કોઈ સગાંના ઘરે..તો કોઈ ખુલ્લા આકાશ નીચે. આ વિનાશ પાછળ એક નામ છે, રાકેશ સોલંકી, રાજલક્ષ્મી ગ્રુપનો માલિક..આ એ જ રાકેશ સોલંકી છે, જેના પાપે આજે 400 પરિવારોની રાતો ઊંઘ વિનાની બની છે.
લોકોનો સ્પષ્ટ દાવો છે કે જ્યાં ખાડો કરવામાં આવ્યો, ત્યાં ભૂર્ગભમાં પાણી હતું, તો પછી પ્રશ્ન એ છે કે, SMCના કયા હોશિયાર અધિકારીએ અહીં બિલ્ડિંગ બનાવવા મંજૂરી આપી? આરોપ છે કે રાકેશ સોલંકીએ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે સેટિંગ કરીને ખોટી મંજૂરી મેળવી.
સૌથી ચોંકાવનારી વાત, કે કોર્પોરેશને એ મંજૂરી આપી પણ દીધી, આજે જ્યારે લોકો જીવના જોખમે છે, ત્યારે બિલ્ડર રાકેશ સોલંકી ભૂર્ગભમાં ઉતરી ગયો છે, મીડિયા સામે આવવાથી ડરી રહ્યો છે. બિલ્ડર રાકેશ સોલંકી ભૂર્ગભમાં ઉતરી ગયો છે. મીડિયા સામે આવવાથી ડરી રહ્યો છે સોલંકી?
તો બીજી તરફ, સુરત કોર્પોરેશને આ સમગ્ર મામલે મીડિયા સામે નિવેદન આપવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, બિલ્ડરની ઓફિસે પહોંચી હતી, કોર્પોરેશનના દરવાજે ગયા, પરંતુ ક્યાંય 400 પરિવારોની વેદના સાંભળવા તૈયાર કોઈ મળ્યું નહીં, ન કોઈ અધિકારી, ન કોઈ પદાધિકારી, એક શબ્દની સહાનુભૂતિ પણ નહીં, આ જ છે તંત્રની નિષ્ઠુરતા...
સુરતમાં શિવ રેસિડન્સીમાં જે બન્યું છે, એ ન ભૂતો, ન ભવિષ્યતિ. હવે પ્રશ્ન એક જ છે કે દોષિત કોણ? બિલ્ડર? કે મંજૂરી આપનાર તંત્ર? જવાબ તો આપવો જ પડશે. કારણ કે 400 પરિવારો આજે પણ જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છે...
શિવ રેસિડેન્સીમાં 17 ડિસેમ્બરની રાત્રે જે થયું એ આખી સોસાયટી માટે કાળરાત્રિ સાબિત થઈ. બાજુમાં રાજલક્ષ્મી ગ્રુપના પ્રોજેક્ટ માટે 50 ફૂટથી વધુ ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો. હલકી ક્વોલિટીની રિટેનિંગ વોલ ધરાશાયી થતાં જમીન ખસી ગઈ. પાર્કિંગનો શેડ તૂટ્યો, કારોને નુકસાન થયું અને ચાર ટાવર્સ ત્રાંસા થઈ ગયા.
જે ઘરમાં 15 વર્ષથી લોકો રહેતા હતા, જે દીવાલોએ પરિવારને હૂંફ આપી, જે આંગણામાં બાળકો મોટા થયા, આજે એ જ ઘર જોખમી જાહેર થઈ ગયું. મધ્યમવર્ગીય પરિવારોએ જીવનભરની જમાપૂંજી લગાવીને આ ફ્લેટ્સ ખરીદ્યા હતા. લોન લઈને, વ્યાજ ભરીને સપનું વસાવ્યું. પરંતુ આજે એ જ ઘર છોડવું પડ્યું. તો આંસુ સરી પડ્યા.
ઘટના બાદ મનપાએ તાત્કાલિક ચાર ટાવર સીલ કરી દીધા. ડેવલોપર, આર્કિટેક્ટ અને એન્જિનિયર્સના લાઈસન્સ રદ કર્યા. પરંતુ તબેલામાંથી ઘોડા છૂટી ગયા પછી તાળું મારવા જેવી સ્થિતિ છે. રહીશોના લાખો રૂપિયા કોણ ભરપાઈ કરશે? આ પરિવારોનું પુનર્વસન કોણ કરશે? વાંક તંત્રનો અને બિલ્ડરનો, પણ ભોગ બન્યા 400 નિર્દોષ પરિવારો.
સુરતની શિવ રેસિડેન્સીના રહીશો આજે રસ્તા પર છે... તેમના સપના ધરાશાયી થયા... હવે જવાબદારી કોણ લેશે?...નુકસાન કોણ ભરશે?..અને સૌથી મોટો સવાલ, શું આ પરિવારોને ક્યારેય પોતાનું ઘર પાછું મળશે?...
