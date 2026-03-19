ખુશીનો પ્રસંગ માતમમાં ફેરવાયો, વરઘોડામાં નાચતા-નાચતા મનપા કર્મચારીને મોત આવ્યું, કરુણ ઘટના

Heart Attack During Wedding Procession : સુરતના ડીંડોલીમાં ખુશીનો માહોલ શોકમાં ફેરવાયો હતો, જ્યારે એક લગ્નપ્રસંગમાં વરઘોડામાં સગા સંબંધીઓ વચ્ચે નાચતા-નાચતા મનપા કર્મચારીનું હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. તેઓ ત્યાં જ ઢળી પડ્યા હતા. તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરતા નાનકડા પરિવારનો માળો વિખેરાયો છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:37 PM IST

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : શહેરમાં હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓ સતત ચિંતા વધારી રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક યુવાનનું હાર્ટ એટેકને કારણે મોત નિપજ્યું છે. સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં એક સામાજિક પ્રસંગમાં વરઘોડા દરમિયાન નાચતી વખતે મહાનગરપાલિકાના ૩૭ વર્ષીય કર્મચારી અચાનક ઢળી પડ્યા હતા અને તેમનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું.

સગા-સંબંધીઓની વચ્ચે જ ઢળી પડ્યા 
ડીંડોલીની અંબિકા સોસાયટીમાં રહેતા 37 વર્ષીય સમીર રાઠોડ સુરત મહાનગરપાલિકાના સરથાણા ઝોનમાં વર્ગ-૪ ના કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ એક સામાજિક પ્રસંગમાં હાજરી આપવા ગયા હતા. વરઘોડામાં મિત્રો અને સગા-સંબંધીઓ સાથે નાચતી વખતે સમીરભાઈ અચાનક જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા. 

ઘટનાને પગલે હાજર લોકોમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હોસ્પિટલ પહોંચતા જ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ તેમનું મોત હાર્ટ એટેકના કારણે થયું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. 

surat smc employee died during wedding procession with heart failure

પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું 
મૃતક સમીર રાઠોડ પોતાના પરિવાર સાથે ડીંડોલીમાં રહેતા હતા. તેમના પરિવારમાં પત્ની, એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી પત્ની અને બાળકો પર આભ ફાટી પડ્યું છે. હસતા-રમતા પિતાના અચાનક જવાથી સમગ્ર સોસાયટી અને મનપાના કર્મચારીઓમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે. 

પોલીસે કાર્યવાહી કરી
ડીંડોલી પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે મોકલી આપી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સચોટ કારણ સ્પષ્ટ થશે
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

heart attacksuratdeathfamilyસુરતહાર્ટ એટેક

