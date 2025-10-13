Prev
આ તો ભારે કરી! ગુજરાતની સરકારી શાળામાં નોન-વેજ પાર્ટી કરાઈ, પ્રિન્સીપાલ પણ પાર્ટીમાં હતા

Non veg Party In Government School : સુરતમાં સરકારી શાળામાં નોન-વેજ પાર્ટી યોજવા મુદ્દે આચાર્યને નોટિસ મોકલાઈ. નગર પ્રા.શિક્ષણ સમિતિની ટીમ સ્થળ, સ્ટાફ અને અન્ય શિક્ષકોની તપાસ કરશે, આચાર્યને સસ્પેન્ડ કરવાની તૈયારી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:55 AM IST

આ તો ભારે કરી! ગુજરાતની સરકારી શાળામાં નોન-વેજ પાર્ટી કરાઈ, પ્રિન્સીપાલ પણ પાર્ટીમાં હતા

Surat News : ગુજરાતમાં શિક્ષણ જગતમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. સુરતની એક સરકારી શાળામાં નોનવેજ પાર્ટી કરવામાં આવી હતી. ગેટ ટુ ગેધરના નામે બાળકોને નોન વેજ પીરસવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે સમગ્ર મુદ્દે શાળાના આચાર્યને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. 

ગેટ ટુ ગેધરના નામે નોનવેજ પીરસાયું 
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરત મનપાની સ્કૂલ નંબર 342 માં આ ઘટના બની હતી. ગોડાદરા વિસ્તારમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત પંડિત દીનદયાળ પ્રાઇમરી સ્કૂલ નંબર 342 અને 351 આવેલી છે. જ્યાં સરકારી સ્કૂલમાં 1987થી 1991ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગેટ-ટુ ગેધર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર આયોજનમાં શાળામાં ભોજનના નામે નોન-વેજ પાર્ટી કરવામાં આવી હતી. ગેટ ટુ ગેધરના નામે બાળકોને નોન વેજ પિરસવામાં આવ્યું હતું. 

ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, નોનવેજ પીરસવાના સમયે પરિસરમાં આવેલી માતા સરસ્વતીનું મોં ચૂંદડીથી ઢાંકી દેવાયું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમના વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં શાળાના પ્રાંગણમાં નોનવેજ બનીને પીરસાયું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. 

તેલુગુ સમાજના ધોરણ-7ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ પણ હાજર રહ્યા હતા.

આચાર્યને નોટિસ મોકલાઈ 
ગોડાદરા વિસ્તારમાં સ્કૂલ નંબર 342માં ચિકન પાર્ટીનો મામલો ગરમાયા બાદ શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા આચાર્ય પ્રભાકરને નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ વિશે સમિતિના ચેરમેન રાજેન્દ્ર કાપડિયાએ જણાવ્યુ કે, આચાર્યને સસ્પેન્ડ કરવા સુધીની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. નોટિસ અંગે ખુલાસો પૂછવામાં આવ્યો છે. એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ કમિટી દ્વારા સ્કૂલમાં જઇ નિવેદન નોંધવાની કામગીરી કરાશે. અમને માહિતી મળી કે, પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના ગેટ ટુ ગેધરનો પ્રોગ્રામ હતો. જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્કૂલ દ્વારા પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી. 

