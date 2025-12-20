Prev
સુરત : શિવ રેસિડન્સીના બેઘર બનેલા 400 પરિવાર માટે સુખનો દિવસ! તંત્રએ પ્રોટેક્શન વોલ બનાવતા ઘરવાપસી થશે

Shiv Residency In Surat : સુરતના ભીમરાડમાં Z 24 કલાકની ઝુંબેશ લાવી રંગ.. એક જ રાતમાં શિવ રેસિડેન્સી પાસે પ્રોટેક્શન વોલ કરાઈ તૈયાર.... થોડીવારમાં પરિવારો પોતાના ઘરમાં પરત ફરશે.. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:23 AM IST

Surat News : આજે સુરતના શિવ રેસીડેન્સીના ફ્લેટ ધારકો પોતાના ફ્લેટમાં રહેવા માટે જશે. મ્યુનિસિપલ કમિશનરના આદેશ બાદ તંત્ર જાગ્યું હતું. આખી રાત કામ કરી પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવા આવી છે. સ્ટ્રકચરલ રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ આવી ગયો છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા ત્રણ અધિકારીઓને આખી રાત સ્ટેન્ડ બાય રાખ્યા હતા. માટી અને સિમેન્ટ કોંક્રિટથી સ્લેબ ભરવામાં આવ્યો છે. બિલ્ડર દ્વારા જે કામ 10 દિવસમાં કામ પૂરું કરવાની બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી, તે જ કામ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે એક દિવસમાં કરીને બતાવ્યું છે. આમ, Z 24 કલાકના અહેવાલની ધારદાર અસર જોવા મળી છે. 

સુરત ભીમરાડ-અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલી શિવ રેસિડેન્સીના 400 પરિવારો એકાએક બેઘર બન્યા હતા, પરંતું હવે આ પરિવારો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી બિલ્ડરની બેદરકારીને કારણે શિવ રેસીડન્સીના પરિવારો બેઘર બન્યા હતા. હવે આજે આ પરિવારો રાજીખુશીથી પોતાના ઘરે જઈ શકશે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલના કડક આદેશ બાદ યુદ્ધના ધોરણે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 

વિવાદીત શિવ રેસીડેન્સીની પ્રોટેક્શન વોલ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક જ દિવસમાં પ્રોટેક્શન વોલ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. SMC કમિશનરના આદેશ બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું છે. ત્યારે આજે રહીશો પોતાના ઘરના ઘરમાં રહેવા માટે જશે. આખી રાત કામગીરી કરીને પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવામાં આવી છે. બિલ્ડરે 10 દિવસમાં વોલ બનાવવાની બાંહેધરી આપી હતી, પરંતું તંત્રએ એક જ દિવસમાં કામગીરી કરી બતાવી છે. 

પરિવારો પર શું આફત આવી હતી 
શિવ રેસિડન્સી સુરતનું એવું રહેણાંક સ્કીમ જે હવે ભયનું પ્રતીક બની ગઈ હતી. શિવ રેસિડન્સીની બાજુમાં ખાડો ખોદાયો અને નવા નક્કોર ફ્લેટો ત્રાંસા થઈ ગયા હતા, જેથી લોકોને એક જ ઝાટકે ઘર છોડવું પડ્યું. કોઈ હોટલમાં, કોઈ સગાંના ઘરે..તો કોઈ ખુલ્લા આકાશ નીચે. બાજુમાં રાજલક્ષ્મી ગ્રુપના પ્રોજેક્ટ માટે 50 ફૂટથી વધુ ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો. હલકી ક્વોલિટીની રિટેનિંગ વોલ ધરાશાયી થતાં જમીન ખસી ગઈ. પાર્કિંગનો શેડ તૂટ્યો, કારોને નુકસાન થયું અને ચાર ટાવર્સ ત્રાંસા થઈ ગયા. 

હલકી ક્વોલિટીની રિટેનિંગ વોલ ધરાશાયી થતાં જમીન ખસી ગઈ
જે ઘરમાં 15 વર્ષથી લોકો રહેતા હતા, જે દીવાલોએ પરિવારને હૂંફ આપી, જે આંગણામાં બાળકો મોટા થયા, તે એક જ ઝાટકો જોખમી જાહેર થઈ ગયું હતું. મધ્યમવર્ગીય પરિવારોએ જીવનભરની જમાપૂંજી લગાવીને આ ફ્લેટ્સ ખરીદ્યા હતા. લોન લઈને, વ્યાજ ભરીને સપનું વસાવ્યું. પરંતુ એ જ ઘર છોડવું પડ્યું. તો આંસુ સરી પડ્યા હતા. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

suratસુરતShiv residencyશિવ રેસિડન્સી

