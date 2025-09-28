Prev
Next

ગરબામાં અશ્લીલતાની હદ પાર થઈ! સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝરની રીલથી ભડક્યું બજરંગ દળ

Garba Reels Controversy : સુરતના ગરબામાં ફિલ્મી ગીત પર ઈન્ફ્લુએન્સરની રીલ પર શરૂ થયો વિવાદ... બજરંગ દળના કાર્યકરોએ ગરબા સ્થળે પહોંચીને ફિલ્મી ગીતો ન વગાડવા આપી સૂચના...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

ગરબામાં અશ્લીલતાની હદ પાર થઈ! સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝરની રીલથી ભડક્યું બજરંગ દળ

Surat News : ગરબા આયોજનમાં હીન્દી ગીત પર મહિલાએ રીલ્સ બનાવતા વિવાદ થયો છે. ગરબામાં લૈલા ઓ લૈલા ગીત પર મહિલા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરે બનાવેલી રીલ્સ વાયરલ થઈ હતી. જેના બાદ બજરંગ દળના કાર્યકરો ગરબા સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આયોજકોને ગરબામાં હિન્દી ફિલ્મના ગીતો ન વગાડવા સૂચના અપાઈ. 

સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલા ગ્રીન સિટીના ગરબામાં એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરે નવરાત્રિના ગરબાના સ્થળે ‘લેલા ઓ લેલા’ હિન્દી ફિલ્મ સોંગ પર રીલ્સ બનાવીને પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી હતી. આ રીલ્સ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોએ તેનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. બજરંગ દળના કાર્યકરોને આ વીડિયોની જાણ થતાં તેઓ ગ્રીન સિટી પહોંચ્યા હતા અને સોસાયટીના આયોજકો સાથે વાત કરીને આ કૃત્ય સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે આયોજકોને ભવિષ્યમાં નવરાત્રિ દરમિયાન આવા હિન્દી ફિલ્મના ગીતો ન વગાડવા માટે અને લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ ન દુભાય તે માટે સૂચના આપી હતી. 

આમ, વડોદરા, રાજકોટ બાદ હવે સુરતથી વિવાદ સામે આવ્યો છે. સુરતમાં ગરબામાં હિન્દી ફિલ્મના ગીત પર રીલ બનાવાતા વિવાદ સર્જાયો છે. ગરબામાં લૈલા ઓ લૈલા ગીત પર રીલ બનાવતા લોકો ભડક્યા હતા. 

ગરબામાં થતી અશ્લિલતાથી ખેલૈયામાં રોષ ફેલાયો છે. આ વિશે ખેલૈયાઓએ કહ્યું કે, કેટલાક લોકોના કારણે વાતાવરણ બગડે છે. ગરબામાં અશ્લીલ હરક્ત ન કરવી જોઈએ. આરાધનાના પર્વમાં આવી હરકત અશોભનિય છે. ગરબામાં થતી અશ્લિલ હરકતો નિંદાને પાત્ર છે. આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવી આપણી ફરજ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratNavratri 2025નવરાત્રિસુરત

Trending news