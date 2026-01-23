સુરત : નશામાં ધૂત સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝરે અકસ્માત કર્યો, લોકોએ રસ્તા પર જ મેથીપાક ચખાડ્યો
Surat Influencer Drink And Drive : સુરતમાં નશામાં ધૂત સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હિરેન પટેલે બે બાઇક સવારોને ઉડાવતા બંને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત બન્યા, કારમાંથી દારૂ મળતા લોકોએ મેથીપાક ચખાડ્યો
Trending Photos
Surat News : સુરતના મોટા વરાછામાં સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરે દારૂ પીને ગુરુવારે રાતે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. નશામાં ધૂત હિરેન પટેલે નશાની હાલતમાં કાર ચલાવી બે બાઈકસવારને અડફેટે લીધા હતા. અકસ્માતની ઘટનામાં બે બાઈકચાલકો ઈજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. પોલીસે ઈન્ફ્લુએન્સરની અટકાયત કરીને તપાસ હાથ ધરી છે.
સુરતના મોટા વરાછામાં ગત રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની હતી. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 7 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતા ઈન્ફ્લુએન્સર હિરેન પટેલે દારૂ પીને કાર અકસ્માત કર્યો હ તો. દારૂના નશામાં ધૂત હાલતમાં કાર ચલાવતા બે બાઇક સવારોને અડફેટે લીધા હતા. અકસ્માતમાં બંને બાઇક સવારોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
અકસ્માત બાદ વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. રોષે ભરાયેલા લોકોએ ઈન્ફ્લુએન્સરને પકડી લીધો હતો. લોકોએ રસ્તા પર જ ઈન્ફ્લુએન્સરને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો સ્થળે દોડી આવ્યો છે. પોલીસે ઈન્ફ્લુએન્સરને કસ્ટડીમાં લઈને તપાસ શરૂ કરી છે.
હાલ સુરત પોલીસ દ્વારા દારૂ પીવા અંગે અને અકસ્માત સર્જવા બદલ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે