Prev
Next

વેસ્ટર્ન કપડા પહેરી ગરબે રમતી ગુજરાતની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર થઈ ટ્રોલ, લોકોએ ખરીખોટી સંભળાવી

Garba In western Dress : એક મહિલા પશ્ચિમી ડ્રેસમાં ગરબા રમવા પહોંચી! બધાની વચ્ચે તેનો ડાન્સ - આ વીડિયો વાયરલ થયો, જેના કારણે ઇન્ટરનેટ પર ધમાલ મચી ગઈ.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

વેસ્ટર્ન કપડા પહેરી ગરબે રમતી ગુજરાતની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર થઈ ટ્રોલ, લોકોએ ખરીખોટી સંભળાવી

Surat Viral Video ; નવરિત્રીનો તહેવાર આપણી શ્રદ્ધા અને પરંપરાનું પ્રતીક છે. ગરબા અને દાંડિયા આ તહેવારની ઓળખ છે, જે લોકોને એક કરે છે અને સામૂહિક આનંદ માણવાની તક પૂરી પાડે છે. નવરાત્રિના પ્રસંગે, લોકો રંગબેરંગી પરંપરાગત પહેરવેશ ધારણ કરે છે. ત્યારે સુરતની એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર વેસ્ટર્ન કપડા પહેરીને ગરબે રમતી જોવા મળી. આ યુટ્યુબરને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી. 

નવરાત્રિનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે. બધે પંડાલો ગોઠવાયેલા છે, દાંડિયા રમાઈ રહ્યા છે, અને લોકો ગરબામાં મગ્ન છે. એવું કહેવાય છે કે ગરબા અને દાંડિયા ધાર્મિક તહેવારો છે, અને પોશાક યોગ્ય હોવો જોઈએ. જોકે, આ દિવસોમાં એક મહિલાના ગરબા વીડિયોએ ઇન્ટરનેટ પર ધમાલ મચાવી દીધી છે. આ વીડિયોમાં મહિલા પશ્ચિમી કપડાં પહેરીને ગરબા કાર્યક્રમમાં લોકો સાથે નાચતી જોવા મળી રહી છે. વીડિયો વાયરલ થતાં જ લોકોએ મહિલાને ઝાટકણી કાઢી અને તેને મૂલ્યો અને ગરબા વિશે પાઠ ભણાવ્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

મહિલા પશ્ચિમી ડ્રેસમાં ગરબા રમવા પહોંચી
હકીકતમાં, સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં એક મહિલા કાળા પશ્ચિમી ડ્રેસમાં ગરબા રમતી જોવા મળી રહી છે. તે સ્લીવલેસ કપડાં પહેરીને ગરબા ગીતોની ધૂન પર સુંદર રીતે ઝૂમી રહી છે. પરંતુ ઈન્ટરનેટ યુઝર્સ આ કપડાં પહેરીને મહિલાના ગરબા પ્રદર્શનથી ખુશ નહોતા, અને તેમણે તેણીને આડે હાથ લીધી, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ વિશે પાઠ ભણાવ્યો. મહિલા વારંવાર કેમેરા સામે નૃત્ય કરતી દેખાય છે. વધુમાં, કેમેરામેન ફક્ત તેના નૃત્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જાણે કે તે ફક્ત તેને વાયરલ થવા દેશે. તેમ છતાં, મહિલાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે, અને હવે ઈન્ટરનેટ ટીકાકારોથી ભરેલું છે.

 

— Vatsala Singh (@_vatsalasingh) September 29, 2025

 

યુઝર્સે તેણીને સારી જગ્યાએ મૂકી છે
@_vatsalasingh નામના અનામી એકાઉન્ટ દ્વારા શેર કરાયેલ આ વિડીયોને લાખો લોકો જોઈ ચૂક્યા છે, અને ઘણા લોકોએ તેને પસંદ પણ કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ આ વિડીયો પર વિવિધ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું, "આવા લોકોના કારણે જ લોકો ધર્મને હળવાશથી લે છે." બીજા યુઝરે લખ્યું, "આ કોઈ ક્લબ નથી, બહેન. તમારે અહીં યોગ્ય પોશાક પહેરીને આવવું જોઈતું હતું." બીજા યુઝરે લખ્યું, "કોઈ કૃપા કરીને તેણીને સમજાવો, આ ગરબા છે, તેમની ક્લબ પાર્ટી નથી."

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે નવરાત્રિમાં પહેરવેશથી લઈને ગરબા ગીતો વગાડવા પર ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. બોલિવુડના ગીતો ન વગાડવા અપીલ કરાઈ હતી. તો વિધર્મીઓની એન્ટ્રી ન થાય તે માટે પણ ખાસ ધ્યાન રખાયું છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratNavratri 2025Viral Videoસુરતવાયરલ વીડિયો

Trending news