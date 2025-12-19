જો તમે થર્ટી ફસ્ટના દિવસે કોઈ પાર્ટી કરી તો જેલના સળિયા ગણવા તૈયાર રહેજો, પોલીસનો એક્શન પ્લાન તૈયાર!
Surat News: જો તમે થર્ટી ફસ્ટ ના દિવસે ફાર્મ હાઉસમાં હુક્કા પાર્ટી કરશો તો જશો જેલમાં. થર્ટી ફસ્ટ ને લઈ સુરત એસઓજી પોલીસ એલર્ટ મોડમાં. આ વખતે ડ્રોન કેમેરાથી દરેક ફાર્મ હાઉસ પર નજર રાખવામાં આવશે. ફાર્મ હાઉસ પર યુવાધન હુક્કા પાર્ટીઓનું આયોજન કરતી હોય છે. પોલીસે 3 દિવસમાં 18 લાખથી વધુનો હુક્કા ના સાધનો કબ્જે કર્યા. સૌથી વધુ હુક્કા નું વેચાણ ફાર્મ હાઉસ પાર્ટી માટે થાય છે.
Surat News: વર્ષ 2025ના અંતિમ દિવસોમાં જ્યારે લોકો થર્ટી ફસ્ટની ઉજવણીની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, ત્યારે સુરત પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. જી હા.. ખાસ કરીને ફાર્મ હાઉસમાં યોજાતી ગેરકાયદેસર હુક્કા પાર્ટીઓ પર લગામ કસવા માટે સુરત SOG દ્વારા કડક રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
ડ્રોન કેમેરાથી થશે બાજ નજર
આ વખતે સુરત પોલીસ માત્ર ગ્રાઉન્ડ પર જ નહીં, પણ આકાશમાંથી પણ નજર રાખશે. સુરતના ડુમસ અને અમરોલી જેવા વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ ફાર્મ હાઉસ આવેલા છે. આ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાની મદદથી સર્વેલન્સ કરવામાં આવશે. જો કોઈ ફાર્મ હાઉસમાં શંકાસ્પદ હલચલ અથવા હુક્કા પાર્ટીનું આયોજન જણાશે, તો તાત્કાલિક દરોડા પાડવામાં આવશે.
3 દિવસમાં 18 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
SOG પોલીસે છેલ્લા ૩ દિવસમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરીને 18 લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના હુક્કા અને તેને લગતા સાધનો કબ્જે કર્યા છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર નશાનો વેપાર કરતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
દુકાનદારોનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
પકડાયેલા હુક્કાના વેપારીઓએ પોલીસ પૂછપરછમાં કબૂલાત કરી છે કે સૌથી વધુ હુક્કાનું વેચાણ થર્ટી ફસ્ટની ફાર્મ હાઉસ પાર્ટીઓ માટે થાય છે. યુવાધનને આકર્ષવા માટે અલગ-અલગ ફ્લેવરના હુક્કા અને સાધનો મોટા પ્રમાણમાં સ્ટોક કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે સુરત પોલીસે ચેતવણી આપી છે કે થર્ટી ફસ્ટની ઉજવણીના નામે કેફી દ્રવ્યો કે હુક્કા પાર્ટીનું આયોજન કરનારાઓને બક્ષવામાં નહીં આવે. એસઓજીની અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ડુમસ અને અમરોલી પટ્ટાના તમામ ફાર્મ હાઉસ પર વોચ ગોઠવી દેવામાં આવી છે."
યુવાધનને નશાથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ
સામાન્ય રીતે ફાર્મ હાઉસમાં ખાનગી પાર્ટીઓના નામે યુવાધન હુક્કા અને અન્ય નશાના રવાડે ચઢતું હોય છે. આ સામાજિક બદીને રોકવા માટે સુરત પોલીસ આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલ મૂકવાના મૂડમાં નથી. જો તમે પણ કોઈ પાર્ટીનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ, તો કાયદા મર્યાદામાં રહીને જ ઉજવણી કરજો, અન્યથા તમારી થર્ટી ફસ્ટ જેલમાં વીતી શકે છે.
