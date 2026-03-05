પનીર બનાવતી ફેક્ટરીમાં એસિડિક એસિડ, પામોલિન તેલ કેમ પડ્યું હતું? ગુજરાતમાં નકલીને વધુ એક ખેલનો પર્દાફાશ
Fake Paneer Making In Surat : સુરતમાં શંકાસ્પદ પનીર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું. પાંડેસરામાં SOG પોલીસની રેડમાં 1401 કિલોપનીર સહિત 28.4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો. ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ થવાની શક્યતા ધ્યાનમાં રાખીને સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. બાતમીના આધારે ટીમે સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ એન્ડ સેફટી વિભાગ સાથે દરોડા પાડ્યા
Trending Photos
Surat News : તમે બજારમાંથી મોંઘા ભાવે ખાદ્યવસ્તુ ખરીદો, પરંતુ શું ખાતરી કે જે તમે ખાઈ રહ્યા છો તે સાચું અને શુદ્ધ છે? ગુજરાતમાં વારંવાર નકલી ખાદ્યવસ્તુઓ ઝડપાઈ રહી છે. છતાં પણ કડક કાર્યવાહી ના અભાવે નકલી બનાવનારાઓ બેફામ બન્યા છે. સુરતમાંથી ફરી એકવાર નકલી પનીર બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. 28 લાખથી વધુનું 1400 કિલો શંકાસ્પદ પનીર જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. શું છે સમગ્ર મામલો? જુઓ આ અહેવાલમાં.
- ફરી નકલીનો ઝડપાયો કાળો કારોબાર
- 1400 કિલોથી વધુ શંકાસ્પદ પનીર પકડાયું
- SOGએ પનીર ફેક્ટરી ઝડપી, માલિકની અટકાયત
- પામોલિન તેલ, એસિડથી બનતું હતું પનીર
- આવા 'સફેદ ઝેર'થી પ્રોટિન નહીં મોત મળશે!
સુરત શહેરમાં નકલી ખાદ્યવસ્તુઓનો કારોબાર અટકવાનું નામ નથી લેતો. પાંડેસરા વિસ્તારમાંથી પોલીસ અને મનપાની ટીમે દરોડો પાડી શંકાસ્પદ પનીર બનાવતું આખું કારખાનું ઝડપ્યું છે. SOGને મળેલી બાતમીના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
નકલીનો વેપાર
આ વિશે એસઓજી ટીમના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, SOG અને સુરત મનપાની ટીમે ભીડભંજન સોસાયટીના ગાળા નંબર 278માં દરોડા પાડતા અહીંથી મોટી માત્રામાં લૂઝ પનીર મળી આવ્યું. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે આ કારખાનામાં શંકાસ્પદ રીતે પનીર બનાવવામાં આવતું હતું અને ત્યારબાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું.
- નકલીનો કાળો કારોબાર
- નકલી પનીરનો જથ્થો
- આ પનીર મારી નાંખશે!
- પામોલિન તેલનું પનીર!
- દૂધ નહીં તેલનું પનીર
- સુરતથી ઝડપાયો જથ્થો
પોલીસે કારખાનાના માલિક મહેશકુમાર પૂર્ણાશંકર શર્માની અટકાયત કરી છે. મૂળ રાજસ્થાનનો વતની મહેશ શર્મા છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ગેરકાયદેસર કારોબાર ચલાવી રહ્યો હતો.
- પોલીસે આશરે 1400 કિલોગ્રામ પનીર જપ્ત કર્યું
- શંકાસ્પદ પનીરની કિંમત 28 લાખ રૂપિયાથી વધુ
- 1000 પ્લાસ્ટિક થેલીઓ, નોન બ્રાન્ડ પનીર લખેલા સ્ટીકર
- એસિટિક એસિડ, પામોલિન તેલના ભરેલા અને ખાલી ડબ્બા
દરોડા દરમિયાન પોલીસે આશરે 1400 કિલોગ્રામ પનીર જપ્ત કર્યું છે, જેની કિંમત 28 લાખ રૂપિયા કરતાં વધુ ગણાય છે. સાથે સાથે 1000 જેટલી પ્લાસ્ટિક થેલીઓ, નોન બ્રાન્ડ પનીર લખેલા સ્ટીકર, એસિટિક એસિડ, પામોલિન તેલના ભરેલા અને ખાલી ડબ્બા સહિતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો :
રેડ દરમિયાન શું શુ મળી આવ્યું
- લૂઝ પનીર – 1401 કિલો પનીર (કિંમત રૂ. ૩,૦૮,૨૨ રૂપિયાઃ
- પનીર બનાવવાની મશીનરી પેશ્ચરાઇઝ મશીન : હોમોનાઈઝર, વેન્યુરી મશીન, સ્ટોરેજ અને વજન કાંટા સહિત (અંદાજિત કિંમત રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦)
- પ્લાસ્ટિકની પેકિંગ થેલીઓ – ૧૦૦૦ નંગ
- NON BRAND LOOS ANALOGUE PANEER લખેલા સ્ટીકર – ૩૦૦૦ નંગ
- એસિડિક એસિડનું ૧૦ લિટર કેન – 750 રૂપિયા
- પામોલિન તેલના ખાલી ડબ્બા – 28 નંગ
- પામોલિન તેલના ભરેલા ૧૫ કિ.ગ્રા.ના ૧૬ ડબ્બા – કુલ કિંમત રૂ. ૩૫,૨૦૦
- આમ કુલ મળીને અંદાજે રૂ. ૨૮,૪૪,૧૭૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ પનીર 220 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે શહેરની વિવિધ ડેરીઓમાં જથ્થાબંધ વેચાતું હતું. રોજ અંદાજે 400 કિલોથી વધુ પનીર બજારમાં વેચાણ થતું હતું. પનીર 220 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે જથ્થાબંધ વેચાતું હતું
હાલ પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને પનીરના નમૂનાઓ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે. તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે આ પનીર ખાવા યોગ્ય હતું કે નહીં. પરંતું વારંવાર નકલી ખાદ્યવસ્તુઓ ઝડપાયા છતાં કડક કાર્યવાહી કેમ થતી નથી?...આ ખતરનાક ખેલ ક્યારે અટકશે?...હાલ તો પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પરંતુ વારંવાર આવાં કિસ્સાઓ સામે આવતા ખાદ્ય સુરક્ષાને લઈને તંત્રની કામગીરી પર ફરી પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
સળગતા સવાલ
- સતત પકડાતી નકલી વસ્તુઓ સામે યોગ્ય કડક કાર્યવાહી કેમ થતી નથી?
- ગુજરાતમાં નકલીનો આ ખતરનાક ખેલ ક્યારે અટકશે?
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે