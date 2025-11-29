સુરતના શિક્ષકની હેવાનિયત : વિદ્યાર્થીનીના મોર્ફ કરેલા અશ્લીલ ફોટા તેના સંબંધીઓને મોકલ્યા!
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત શહેરમાં એક શરમજનક અને ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જેમાં શહેરના એક શિક્ષકની હેવાનિયતા સામે આવી છે. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે યુવતીને સતત હેરાન કરનાર શિક્ષક ભાવેશ પટેલની ધરપકડ કરી છે. વર્ચ્યુલ નંબરના આધારે યુવતીના સંબંધીઓને પણ મોર્ફ કરેલ અશ્લીલ ફોટો મોકલતો હતો.
સુરતના શિક્ષકની હેવાનીયતા સામે આવી છે. તેણે એક યુવતીનું બનાવ્યું ફેક ઇન્સ્ટા આઈડી બનાવ્યું હતું. યુવતીનો ફોટો મોર્ફ કરી અશ્લીલ ફોટો ઈન્સ્ટા પર અપલોડ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત શિક્ષક ભાવેશ પટેલે યુવતીના સંબંધીઓનું વોટ્સએપ ગ્રૂપ બનાવ્યું હતું. વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં યુવતીના અશ્લીલ ફોટા અપલોડ કર્યા હતા.
ધોરણ 12માં વિદ્યાર્થીનીએ અભ્યાસ પૂર્ણ કરી નોકરી પર લાગી ગઈ હતી. યુવતી ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે આરોપી ભાવેશ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. યુવતીને યેનકેન પ્રકારે આરોપી ભાવેશ હેરાન કરતો હતો. ફરિયાદ બાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આરોપી ભાવેશની ધરપકડ કરી.
સાયબર ક્રાઈમના ડીસીપી બિશાખા જૈને જણાવ્યું કે, યુવતી ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલા પોઝિટિવ ક્લાસિસમાં તે અભ્યાસ અર્થે જતી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં ભાવેશ પટેલ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. તે સમયથી જ આરોપી યુવતીને યેનકેન પ્રકારેથી હેરાન કરતો હતો. વર્ષ 2023માં યુવતીનું ફેક આઈડી બનાવી અશ્લીલ ફોટા મોર્ફ વાળા અપલોડ કર્યા હતા .જે અંગે સિગ્નપોર પોલીસ મથકમાં અરજી પણ થઈ હતી. જો કે અરજી બાદ આરોપીએ મેસેજ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું.
આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીનીએ અભ્યાસ પૂર્ણ કરી નોકરીમાં પ્રવેશ્યા બાદ પણ તે એની પાછળ પડેલો રહ્યો.આરોપીએ યુવતીનો ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી તૈયાર કરી તેના ફોટાઓને મોર્ફ કરીને અશ્લીલ રૂપમાં સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યા હતા. માત્ર એટલું જ નહીં, આરોપીએ યુવતીના સગાઓને ભેગા કરીને ખાસ વોટ્સએપ ગ્રૂપ બનાવ્યો હતો. જેમાં તેણે યુવતીના અશ્લીલ ફોટા શેર કર્યા હતા.યુવતીની ફરીયાદના આધારે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ મુંવાઝવાટ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમ્યાન તમામ ટેકનિકલ સબૂત મળી આવતા આરોપી ભાવેશ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
