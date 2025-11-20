Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતમાં બિલ્ડિંગનો મુખ્ય દાદર તૂટી પડ્યો! 19 લોકોની જિંદગીઓ બચી! આ રીતે બચ્યાં!

Surat News: સુરત શહેરના પાલનપુર જકાતનાકા વિસ્તારમાં આવેલા સરસ્વતી પાર્ક ટાઉનશીપમાં આજે એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ત્રણ માળની રહેણાંક ઇમારતની મુખ્ય દાદર તૂટી પડી, જેના કારણે રહેવાસીઓ અંદર ફસાઈ ગયા. જોકે, ફાયર વિભાગની ત્વરિત અને ઝડપી કાર્યવાહીને કારણે, કોઈ ઈજા થઈ નથી અને 19 લોકોને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:56 PM IST

સુરતમાં બિલ્ડિંગનો મુખ્ય દાદર તૂટી પડ્યો! 19 લોકોની જિંદગીઓ બચી! આ રીતે બચ્યાં!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: પાલનપુર જકાતનાકા વિસ્તારમાં આવેલી સરસ્વતી પાર્ક ટાઉનશીપમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ટાઉનશીપમાં આવેલી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પ્લસ ત્રણ માળની એક રહેણાંક બિલ્ડિંગનો મુખ્ય દાદર અચાનક ધસી પડ્યો હતો. દાદર તૂટી પડતા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા લોકો માટે બહાર નીકળવાનો એકમાત્ર રસ્તો બંધ થઈ ગયો હતો. જેના કારણે કુલ 19 જેટલા રહેવાસીઓ બિલ્ડિંગમાં ફસાઈ ગયા હતા. જોકે, ફાયર વિભાગની સમયસર અને ઝડપી કામગીરીને કારણે આ મોટી દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી અને તમામ 19 લોકોનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું.

બિલ્ડિંગનો દાદર તૂટી પડવાની જાણ થતા જ એપાર્ટમેન્ટના રહેવાસીઓમાં ગભરાટનો માહોલ ફેલાયો હતો. ફસાયેલા લોકોએ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા, ફાયર કંટ્રોલ દ્વારા તાત્કાલિક અડાજણ, મોરાભાગલ અને પાલનપુર એમ ત્રણ નજીકના ફાયર સ્ટેશનની ટીમોને ઘટનાસ્થળે દોડાવી દેવામાં આવી હતી. 

ફાયર વિભાગની ટીમોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને કોઈપણ સમય બગાડ્યા વિના રેસ્ક્યુની કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર એસ.ડી. ધોબીએ જણાવ્યું કે GEBના વાયર નીચે હોવાને કારણે હાઈડ્રોલિક પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ શક્ય બન્યો નહોતો. આથી, ફાયર જવાનોએ સીડીઓનો ઉપયોગ કરીને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. બિલ્ડિંગના બીજા બ્લોકમાંથી 11 લોકો અને બિલ્ડિંગના આગળ-પાછળના ભાગેથી અન્ય 8 લોકો મળીને કુલ 19 લોકોને એક પછી એક લેડરની મદદથી હેમખેમ નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. રેસ્ક્યુ કરાયેલા લોકોમાં નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધીના તમામ રહેવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે, ગ્રાઉન્ડ પ્લસ ત્રણ માળની રહેણાંક બિલ્ડિંગનો મુખ્ય દાદર અચાનક તૂટી પડવાની ઘટનાએ બિલ્ડિંગની ગુણવત્તા અને મેઇન્ટેનન્સ અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. આ મામલે તંત્ર દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે. ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર એસ.ડી. ધોબીએ આ અંગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બિલ્ડિંગની તપાસ માટે ઝોનમાંથી ડેપ્યુટી એન્જિનિયરને ઘટનાસ્થળે બોલાવી લેવામાં આવ્યા છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

...और पढ़ें
gujaratsuratsurat newsbuilding collapsed. Palanpur Jakatnaka areaFire brigaderescued19 peoplesafely

