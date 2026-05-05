હોમGujaratSuccess Story: સંઘર્ષની સામે સફળતાનો સૂર્યોદય, શાકભાજી વેચનારની દીકરીએ મેળવ્યો A1 ગ્રેડ

Success Story: સંઘર્ષની સામે સફળતાનો સૂર્યોદય, શાકભાજી વેચનારની દીકરીએ મેળવ્યો A1 ગ્રેડ

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result Topper: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12નું પરિણામ સોમવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરત અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી પ્રેરણાદાયી કિસ્સા સામે આવ્યા છે. સુરત શહેરમાં લારી પર શાકભાજી વિક્રેતાની દીકરીએ એ-વન ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો. કેવી રીતે વિકટ પરિસ્થિતિ સામે ઝઝુમીને આ વિદ્યાર્થીઓએ સફળતા મેળવી જાણો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 05, 2026, 08:43 AM IST
  • બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામમાં આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓએ બાજી મારી છે 
  • સુરતમાં એ-વન ગ્રેડ લાવનાર કોમલ પાટીલે પિતાનું નામ ગર્વથી ઉંચુ કરી દીધું 
  • તો સુરેન્દ્રનગરમા પેટ્રોપપંપ પર નોકરી કરતા પિતાનો પુત્ર પ્રથમ નંબર લાવ્યો

Success Story: સંઘર્ષની સામે સફળતાનો સૂર્યોદય, શાકભાજી વેચનારની દીકરીએ મેળવ્યો A1 ગ્રેડ

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : કહેવાય છે કે જો મનમાં અડગ વિશ્વાસ અને સખત મહેનત કરવાની તૈયારી હોય, તો ગરીબી ક્યારેય આડે આવતી નથી. આ વાત સુરતની દીકરી કોમલ પદ્માકર પાટીલે સાર્થક કરી બતાવી છે. પિતા રસ્તા પર લારી ચલાવી શાકભાજી વેચે છે, પરંતુ તેમની દીકરીએ પોતાની તેજસ્વી બુદ્ધિથી શિક્ષણ જગતમાં ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે.

  • વિદ્યાર્થીની: કોમલ પદ્માકર પાટીલ
  • પરિણામ: 91.14% (A1 ગ્રેડ, કોમર્સ)
  • પિતાનો વ્યવસાય: શાકભાજી વિક્રેતા (લારી પર)
  • રહેઠાણ: ભાડાનું મકાન 
  • લક્ષ્ય: સીએ (CA) બનવું

પિતાએ તંગની આંચ સંતાનોના અભ્યાસ પર ન આવવા દીધી
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા કોમર્સના પરિણામમાં કોમલે 91.14 ટકા સાથે A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો છે. એક તરફ મોંઘા ટ્યુશન અને સુવિધાઓ પાછળ દોડતા વિદ્યાર્થીઓ છે, ત્યારે બીજી તરફ કોમલે મર્યાદિત સાધનો વચ્ચે આ સિદ્ધિ મેળવીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. કોમલના પિતા, પદ્માકર પાટીલ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સુરતના રસ્તાઓ પર લારી પર શાકભાજી વેચીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેઓ આજે પણ ભાડાના મકાનમાં રહે છે, પરંતુ તેમણે ક્યારેય આર્થિક તંગીની આંચ પોતાના બે સંતાનોના ભણતર પર આવવા દીધી નથી. પદ્માકરભાઈનું એક જ સપનું હતું કે તેમના બાળકો ભણી-ગણીને આગળ વધે, અને આજે તેમની દીકરીએ તેમનું માથું ગર્વથી ઊંચું કરી દીધું છે

પોતાની સફળતા વિશે વાત કરતા કોમલે જણાવ્યું કે, આ સફળતા પાછળ તેના પિતાનો અવિરત પરિશ્રમ છે. કોમલ હવે અટકવા માંગતી નથી, તેનું સપનું CA (Chartered Accountant) બનવાનું છે. તે આગળ વધીને એક સફળ વ્યાવસાયિક બની પોતાના પરિવારની ગરીબી દૂર કરવા માંગે છે.

પેટ્રોલ પંપમાં નોકરી કરતા પિતાનો પુત્ર લાવ્યો પ્રથમ નંબર 
સુરેન્દ્રનગરની સવા શાળામાં અભ્યાસ કરતા મકવાણા પ્રિન્સ નામના વિદ્યાર્થીએ 92 પર્સેન્ટાઇલ મેળવી સ્કૂલમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે પ્રિન્સે પોતાના શરીરમાં અનેક તકલીફો હોવા છતાં અને બોર્ડની પરીક્ષાઓ દરમિયાન બીમાર હોવા છતાં હિંમત હાર્યા વગર સતત મહેનત ચાલુ રાખી હતી. દિવસના 10 થી 12 કલાકના અભ્યાસ અને મક્કમ મનોબળના કારણે તેણે આ ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ મેળવ્યું છે. પ્રિન્સના પિતા એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવે છે અને પેટ્રોલ પંપ પર નોકરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આર્થિક પરિસ્થિતિ સામાન્ય હોવા છતાં પ્રિન્સે પોતાના સપનાઓને જીવંત રાખ્યા અને આજે પોતાના પરિવાર તેમજ શાળા માટે ગૌરવનું કારણ બન્યો છે. શાળા પરિવાર અને શિક્ષકોએ પણ પ્રિન્સને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે અને તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

