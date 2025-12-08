Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરત ટ્રાફિક પોલીસ એક્શનમાં, નિયમતોડ ચાલકો સામે તવાઈ, 10 દિવસમાં 12 કરોડ દંડ વસૂલ્યો

Surat News: સુરતમાં ટ્રાફિક પોલીસે નિયમોનો ભંગ કરતા વાહન ચાલકો લાલ આંખ કરી છે. સુરત પોલીસે છેલ્લા 10 દિવસમાં ટ્રાફિકના નિયમનો ભંગ કરતા અનેક લોકો સામે કાર્યવાહી કરી મોટો દંડ ફટકાર્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:40 PM IST

ચેતન પટેલ, સુરતઃ એક તરફ નોઈસ પોલ્યુશનથી લોકો પરેશાન છે, ત્યારે સુરતના આવા જ વાહન ચાલકો અવાજનું પ્રદૂષણ વધારવામાં પાછા પડતાં નથી. ટ્રાફિક સિગ્નલ બંધ હોવા છતાં હોર્ન વગાડવાનો શોખીનો વારંવાર હોર્ન વગાડીને લોકોનો માથાનો દુખાવો વધારી રહ્યા છે. ત્યારે આવા જ હોર્નના શોખીન અને નિયમતોડ લોકોને પાઠ શીખવવા માટે સુરત ટ્રાફિક પોલીસ એક્શનમાં આવી છે અને 10 દિવસમાં જ આકરી કાર્યવાહી કરી છે.

સુરત શહેરમાં ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા 28 નવેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર દરમિયાન એક સઘન ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સતત હોર્ન વગાડવા, રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ, હેલ્મેટ ન પહેરવું, ઓવરસ્પીડ અને સિગ્નલ ભંગ જેવા નિયમો તોડનારા લોકોને પોલીસે પકડ્યા, એટલું જ નહીં 10 દિવસમાં જ 24,847 ચલણ આપીને 12.42 કરોડથી વધુનો દંડ વસૂલ્યો છે... 

સુરત ટ્રાફિક પોલીસની કાર્યવાહીમાં નોંધાયેલા કેસની વાત કરીએ તો
ઓવરસ્પીડિંગના સૌથી વધુ 8,562 કેસ નોંધાયા 
સિગ્નલ ભંગના 6,655 કેસ
રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગના 1,707 કેસ
હેલ્મેટ ન પહેરવાના 145 કેસ 
અન્ય નિયમ ભંગના 7,778 કેસ નોંધાયા છે. 

સુરતમાં એક્શનમાં આવેલી ટ્રાફિક પોલીસની કાર્યવાહીથી વાહન ચાલકોમાં એક રીતને ફફડાટ પેસી ગયો છે. ત્યારે અમદાવાદના નિયમતોડનારો લોકોએ પણ વધુ સાવધ થઈ જવાની જરૂર છે, કેમ કે ટ્રાફિક નિયમના ભંગના પાંચથી વધુ મેમો હશે તો હવે આરટીઓ જ વાહનચાલકનું લાઇસન્સ રદ દેશે.

વાહનવ્યવહાર વિભાગે આ માટેનું ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન જાહેર કરી દીધું છે. જેમાં જે વાહનચાલકના નામ પર પાંચથી વધુ મેમો હશે તેને સૌથી પહેલાં નોટિસ અપાશે અને જવાબ મગાશે કે તેનું ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ કયા કારણસર રદ ન કરી શકાય. જવાબના આધારે આરટીઓ લાઇસન્સ રદ કરવાની કામગીરી શરૂ કરશે. એટલે કે જો ખોટો દંડ ન આપવો હોય અને પોતાનું લાયસન્સ રદ થતા બચાવવું હોય તો નિયમોમાં વાહન ચલાવતા શીખી જજો.

