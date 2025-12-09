Prev
સુરતમાં વાહન ચાલકો ચેતી જજો! ટ્રાફિક પોલીસ વરાછામાં ચલાવી રહી છે સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવ, પકડાશો તો ગયા સમજો!

Surat Noise Pollution: સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઈવ. ઊંચા અવાજે હોર્ન મારતા રિક્ષાચાલકોને દંડ. મોટા હોર્નથી ધ્વની પ્રદૂષણ ફેલાવતા તત્વો સામે એક્શન. કેટલીક રિક્ષાઓમાંથી મોટા મોટા હોર્ન કાઢવામાં આવ્યા. રોંગ સાઈડમાં વાહન લઈને જતા લોકોને કરાયા સાવચેત. સુરત પોલીસ કમિશનરની સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવ..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:33 AM IST

Surat Noise Pollution: સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમ ગેહલોતના વિશેષ નિર્દેશોને પગલે સુરત શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા એક સઘન ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડ્રાઇવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઊંચા અવાજે હોર્ન વગાડીને ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવતા વાહન ચાલકો અને ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો હતો.

ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવતા રિક્ષાચાલકોને દંડ
ડ્રાઇવ દરમિયાન, ટ્રાફિક પોલીસે ખાસ કરીને મોટા અને જોરદાર અવાજવાળા હોર્ન વગાડતા રિક્ષાચાલકોને નિશાન બનાવ્યા હતા. મોટા હોર્ન દ્વારા થતા ધ્વનિ પ્રદૂષણ (Noise Pollution)ને ગંભીરતાથી લઈને, પોલીસ દ્વારા અનેક રિક્ષાચાલકોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ કમિશનર અનુપમ ગેહલોતના જણાવ્યા અનુસાર, ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવનારા વાહનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

આ કાર્યવાહી દરમિયાન, ધ્વનિને માપવા માટે એક ખાસ મશીન (સાઉન્ડ મીટર)નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે રિક્ષાચાલકોના હોર્નનો અવાજ 120 થી 150 ડેસિબલ જેટલો ઉંચો નોંધાયો હતો, તેવી રિક્ષાઓ પરથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવતા મોટા હોર્ન તાત્કાલિક ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા. આ પગલાં સુરત શહેરના નાગરિકોને ધ્વનિ પ્રદૂષણથી થતી સમસ્યાઓમાંથી રાહત આપવા માટે લેવામાં આવ્યા છે.

રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ કરનારા સામે પણ એક્શન
ધ્વનિ પ્રદૂષણ ઉપરાંત, ટ્રાફિક પોલીસે વરાછા હીરા બાગ ખાતે રોંગ સાઈડમાં વાહન લઈને આવતા ચાલકો પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ કરતા વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમો અને તેનાથી થતા અકસ્માતોની ગંભીરતા અંગે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક નિયમભંગ કરનારા વાહન ચાલકોને મેમો અને દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જેથી તેઓ ભવિષ્યમાં નિયમોનું પાલન કરે.

પોલીસ કમિશનરે શહેરના લોકોને ટ્રાફિક નિયમોનું સખત પાલન કરવા અને ધ્વનિ પ્રદૂષણ ન ફેલાવવા માટે જાગૃત થવા અપીલ કરી છે. આ ડ્રાઇવ નિયમિતપણે ચાલુ રહેશે, જે સુરત શહેરને વધુ શાંત અને સુરક્ષિત બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.

સુરત સમાચારસુરત પોલીસસુરત ટ્રાફિક પોલીસમોડિફાઇડ હોર્નsurat newssurat policeSurat traffic policeModified Horn

