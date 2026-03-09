બે બહેનપણીઓના સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં એકસાથે આપઘાતનું સાચું કારણ સામે આવ્યું, બ્રેકઅપ બાદ ભર્યું પગલું!
Surat Swaminarayan Temple Two Students Death Case : સુરત બે બહેનપણીઓના આપઘાત કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. બંનેએ બોયફ્રેન્ડ સાથેના બ્રેકઅપને કારણે મોત વ્હાલુ કર્યું હતું. બંનેના 15 દિવસમાં બ્રેકઅપ થતા ભાંગી પડી હતી
Trending Photos
Surat News : સુરતના ડિંડોલીમાં સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં બે કોલેજિયન યુવતીઓના આપઘાતનો મામલાએ નવો વળાંક લીધો છે. પોલીસ તપાસમાં ઘટસ્ફોટ થયો છે. બંનેનું મોતનું કારણ સામે આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીનીઓએ પ્રેમ સંબંધમાં આપઘાત કર્યો હોવાનું ખૂલ્યું છે. બંનેના બોયફ્રેન્ડ હતા, અને 15 દિવસની અંદર જ બંનેના બોયફ્રેન્ડ સાથે બ્રેકઅપ થયું હતું. હતાશ થયેલી બહેનપણીઓએ એકસાથે મોત વ્હાલુ કર્યું હતું.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, સુરત શહેરના ડિંડોલી વિસ્તારમાં બે વિદ્યાર્થીનીઓના સામુહિક આપઘાત મામલામાં કારણ મળ્યું છે. બંનેએ પ્રેમ સંબંધમાં આપઘાત કર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સણીયા કણદે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બંને વિદ્યાર્થીનીઓએ એકસાથે આપઘાત કર્યો હતો. બંને વિદ્યાર્થીનીઓ નાનપણથી જ સાથે રહેતા હતા. વિદ્યાર્થીનીઓના મૃતદેહ પાસેથી ઈન્જેક્શન અને દવાની બોટલો મળી આવી હતી. 18 વર્ષીય રોશની શીરસાઠ અને 20 વર્ષે જોસના ચૌધરીએ ઇન્જેક્શન લઈ આપઘાત કર્યો હતો.
બ્રેકઅપ બાદ ભાંગી પડી હતી
તપાસમાં ખૂલ્યું કે, બંને યુવતીઓના તેમના પ્રેમી સાથે બ્રેક અપ થતા ભાંગી પડી હતી. બંને યુવતીઓના મોબાઈલ ચેક કરવામાં આવતા ખુલાસો થયો છે. બંને યુવતીઓ બે યુવકો સાથે પ્રેમ સબંધમાં હતી. બંનેના એક બાદ એક એમ પંદર દિવસના અંતરે બોયફ્રેન્ડ સાથે બ્રેક અપ થયાં હતા. બ્રેક અપ થતા બંને યુવતીઓ ભાંગી પડી હતી. જેથી બંનેએ આપઘાત કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. બંને યુવતીઓ રોશની અને જ્યોત્સનાએ એનેસ્થેસિયાનું ઈન્જેક્શન લઇ આપઘાત કર્યો હતો.
વિશ્વના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ, ટેસ્લાના સીઈઓ અને Xના માલિક એલન મસ્કે પણ આ ઘટનાની ગંભીરતાથી નોંધી લીધી છે. X પર મસ્કે આ ઘટના અંગે પોસ્ટ કરી હતી. પોસ્ટમાં એલન મસ્કે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યુ હતું. બંને બહેનપણીએ ચેટ જીપીટીમાં આપઘાત અંગે સર્ચ કર્યુ હતું. તેથી X પર એક યુઝર દ્વારા સમગ્ર ઘટના અંગે પોસ્ટ કરાઈ હતી.
મહત્વનું છે કે, ગત સપ્તાહમાં સુરત શહેરમાં ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા મંદિરના બાથરૂમમાંથી બે વિદ્યાર્થિનીઓનો આપઘાત કરેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જે અંગે સોશિયલ મીડિયા X પર કોઈ યુઝરે માહિતી શેર કરી. જેને વાંચ્યા બાદ ઉદ્યોગપતિ અને Xના માલિક એલન મસ્કે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યુ. એટલું જ નહીં એલન મસ્કે આ ઘટનાને ચોંકાવનારી ગણાવી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની ડિંડોલી વિસ્તારમાં રહેતી રોશની અને જોસના નાનપણથી જ સારી મિત્ર હતી. બંને એકસાથે ઉછરી હતી, ભણી હતી. માત્ર બંનેના કોલેજ અલગ અલગ હતા. શનિવારે બંને સાથે જ કોલેજ જવા નીકળ્યા હતા, તેના બાદથી બંને ગાયબ હતી. જેના બાદ તેઓએ સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં જઈને આપઘાત કર્યો હોવાનુ સામે આવ્યું હતુ. આ સાંભળતા જ બંનેના પરિવારજનોના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.
આ પણ વાંચો ;
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે