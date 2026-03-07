સુરત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં બે બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાત કેસમાં મોટા અપડેટ : મોત પહેલા ChatGPT નો ઉપયોગ કર્યો
Surat Swaminarayan Temple Two Students Found Dead : સુરતના સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બે વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યો. બાથરૂમમાં જઈને ગટગટાવી ઝેરી દવા ગટગટાવી. સવારે કોલેજ માટે નીકળ્યા બાદ બંને વિદ્યાર્થીનીઓ સાંજ સુધી ઘરે પરત નહોતી આવી. ત્યારે આ મામલે મોટા અપડેટ આવ્યા છે
- સુરતના સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી બે વિદ્યાર્થિનીના મૃતદેહ મળ્યાનો મામલો
- નાનપણની બહેનપણીઓએ કોલેજ જવાનું કહી નીકળી સ્વામીનારાયણ મંદિર પહોંચી
- બાથરૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને ઝેરી દવા ગટગટાવી
- ChatGPT પર સર્ચ કર્યું 'How to commit suicide', ઇન્જેક્શન-દવાની બોટલો મળી
Surat News : સુરતમાં સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી બે વિદ્યાર્થીનીઓના મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આત્મીય સંસ્કારધામમાં બંને બહેનપણીઓએ એકસાથે ઝેરી દવા ગટગટાવી મોત વ્હાલુ કર્યું છે. ત્યારે પોલીસ તપાસમાં બાથરૂમમાંથી દવાની બોટલ મળી આવી છે. સાથે જ પોલીસ તપાસમાં આપઘાત અંગે ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.
કોલેજ જવા નીકળ્યા બાદથી ગાયબ હતી બહેનપણીઓ
સુરતના ઉધના સિટીઝન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી 18 વર્ષીય રોશની શરદ શિરસાઠ અને 20 વર્ષીય જોસના અતુલ ચૌધરી સવારે કોલેજ ગયા બાદથી ગાયબ હતી. સવારે કોલજ જવા નીકળ્યા બાદ ઘરે પરત ન આવતાં પરિવારજનોએ તેમની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. લાંબા સમય સુધી બંનેએ ફોન ઉપાડ્યો ન હતો. જેના બાદ સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા સણીયા કણદે રોડ પરના આત્મીય સંસ્કારધામ સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી બંને બહેનપણીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.
મંદિરના સીસીટીવીમાં સાથે દેખાઈ
ત્યારે બંને બહેનપણીઓએ એકસાથે આપઘાત કર્યો હોવાનો પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જણાઈ આવ્યું છે. સાથે જ બંને એકસાથે સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં આવીને બાથરૂમ તરફ જતી હોય તેવું મંદિરના સીસીટીવી કેમેરામાં સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું છે.
બંને વિદ્યાર્થિની આપઘાત માટે લાંબા સમયથી કરતી હતી પ્રયાસ
બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાત કેસમાં પોલીસ તપાસમાં ચોકાવનારા ખુલાસા થયા છે. બંને વિદ્યાર્થીની આપઘાતના પ્રયાસ માટે લાંબા સમયથી પ્રયાસ કરતી હતી. ChatGPT પર 'How to commit suicide' સર્ચ કર્યું હતું. ચેટ જીપીટીમાં આપઘાત કરવા માટે સર્ચ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ‘હાઉ ટુ કમિટ સુસાઇડ’ કરીને ચેટ જીપીટીમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
ઝેરી દવા ગટગટાવી
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, બંને વિદ્યાર્થીનીએ ઝેરી દવા ખાઈને આપઘાત કર્યો હતો. ઘટના સ્થળેથી ઝેરી દવાના પેકેટ અને બે ઈન્જેક્શન મળી આવ્યા છે. બંને વિદ્યાર્થીના મોતને લઈને અનેક શંકા કુશંકાઓ જોવા મળી છે. બંને વિદ્યાર્થીનીઓ નાનપણથી ધોરણ 12 સુધી એક સાથે ભણી હતી. માત્ર કોલેજ અલગ અલગ હતી, પરંતુ સાથે રહેતી હતી. ત્યારે શું એકબીજા સાથે પ્રેમ કરતા હતા, એ દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
મંદિરના સીસીટીવી ચેક કરાયા
આપઘાત કેસમાં સ્વામીનારાયણ મંદિરના સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં જોવા મળ્યું કે, બંને એકસાથે સ્કૂટી લઈને મંદિરમાં આવી હતી. તેઓએ મંદિરના પરિસરમાં સ્કૂટી પાર્ક કરી હતી. તેના બાદ તેઓ મંદિરમાં પ્રવેશી હતી. બંનેએ બાથરૂમ તરફ જતા સીસીટીવીમાં જોવા મળી હતી. તેના બાદ બંનેએ બાથરૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ કર્યો હતો. તેમનું છેલ્લું લોકેશન શનિવારે સવારે સણીયા ગામે મળી આવ્યુ હતું.
બાથરૂમનો દરવાજો તોડવો પડ્યો
બંને બહેનપણીઓએ સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાં ઝેરી દવા ગટગટાવી મોત વ્હાલુ કર્યુ હતું. બંનેએ બાથરૂમનો દરવાજો અંદરથી લોક કર્યો હતો. જેથી દરવાજો તોડીને અંદર પ્રવેશ કરાયો હતો.
