સ્વામીનારાયણ મંદિરમાંથી મળી બે વિદ્યાર્થિનીઓની લાશ, કોલેજ જવા નીકળેલી છોકરીઓ મંદિર કેવી રીતે પહોંચી? હત્યા કે આત્મહત્યા?

Surat Swaminarayan Temple Two Students Found Dead : સુરતના સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી બે વિદ્યાર્થિનીના મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. કોલેજ જવા નીકળેલી બે વિદ્યાર્થીઓની અચાનક સ્વામીનારાયણ મંદિર કેવી રીતે પહોંચી, અને શું થયું હતું, જાણો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:45 AM IST

Surat News :  સુરત શહેરના ડીંડોલીમાં સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં મોટી ઘટના ઘટી છે. ડિંડોલી સણીયા કણદે રોડ પર આવેલ આત્મીય સંસ્કારધામ મંદિરમાંથી બે વિદ્યાર્થીનીઓની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી છે. ડીંડોલી પોલીસ ઘટનાએ સ્થળે આવી પહોંચી છે. ત્યારે આ હત્યા છે કે આત્મહત્યા તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.  

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં સણીયા કણદે રોડ પર આત્મીય સંસ્કારધામ સ્વામીનારાયણ મંદિર આવેલું છે. આ સંસ્કારધામમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. પરંતું ઉધના સિટીઝન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી 18 વર્ષીય રોશની શરદ શિરસાઠ અને 20 વર્ષીય જોસના અતુલ ચૌધરી ગઈકાલે સવારથી જ ગાયબ હતી. શુક્રવારે સવારે બંને યુવતીઓ કોલેજ જવા નીકળી તો હતી, પરંતું પરત ન ફરી. બપોર સુધી ઘરે નહીં પહોંચતા પરિવારજનો દ્વારા તેમની શોધખોળ કરવામાં આવી હતી. 
 
બંને વિદ્યાર્થીનીઓને સતત પરિવારજનો ફોન લગાવતા ફોન પણ કોઈ ન ઉપાડતું હતું. જેના બાદ બંને વિદ્યાર્થીનીઓની સ્વામિનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી શંકાસ્પતા હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. સુરત પોલીસે બંને યુવતીઓના મૃતદેને પીએમ અર્થ મોકલી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 

તપાસમાં જોવા મળ્યું કે, બંને વિદ્યાર્થીનીએ ઝેરી દવા પી આપઘાત કર્યો છે. પોલીસને બાથરૂમમાંથી ઝેરી દવાની બોટલ પણ મળી આવી છે. જોકે, કયા કારણોસર બંને વિદ્યાર્થીનીએ આપઘાત કર્યો તે કારણ હજી અકબંધ છે. 

ત્યારે સવાલ એ છે કે આ આત્મહત્યા છે કે હત્યા. આખરે કોલેજ જવા નીકળેલી વિદ્યાર્થીનીઓ સ્વામીનારાયણ મંદિર કેવી રીતે પહોંચી? સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં શું થયું હતું.

