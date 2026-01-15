સુરતમાં પતંગની દોરીએ વિખેર્યો પરિવારનો માળો, પિતા-પુત્રી બાદ માતાએ પણ તોડ્યો દમ
Surat Accident News : ઉત્તરાયણના દિવસે સુરતમાં પતંગની દોરીના કારણે એક પરિવારના 3 સભ્યોને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. બાઈક પર જઈ રહેલા પરિવારને બ્રિજ પર પતંગની દોરી આડી આવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Surat Accident News : ઉત્તરાયણના દિવસે સુરતમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. પતંગની દોરીએ એક પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો છે. એક પરિવારના 3 સભ્યો એક બ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પતંગની દોરી અચાનક વચ્ચે આવી જતાં આ ઘટના બની હતી. ઉત્તરાયણના દિવસે બનેલા આ અકસ્માતે શહેરવાસીઓને હચમચાવી નાખ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ઉત્તરાયણના દિવસે એક પિતા પોતાની નાની પુત્રી અને પત્ની સાથે બાઇક પર જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્રિજ પર અચાનક પતંગની દોરી આવી જતાં બાઈક સવારે સ્ટેયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને તેઓ 70 ફુટ ઊંચા બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયા હતા. આ ભયાનક ઘટનામાં 35 વર્ષીય રેહાન અને તેની 7 વર્ષની પુત્રીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. જ્યારે રેહાનની પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ થતાં હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.
અકસ્માત દરમિયાન બાઇક બ્રિજ નીચે પાર્ક કરેલી એક રીક્ષા પર પડતા રિક્ષાનો કચ્ચરઘાણ થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા આસપાસના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા અને પોલીસ તથા 108ને જાણ કરી હતી. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત માતાને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું પણ મોત થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પતંગની દોરીના કારણે કુલ 9 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા
ઉત્તરાયણની ખુશીઓ વચ્ચે આવી દુઃખદ ઘટના સર્જાતા વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઘાતક પતંગની દોરીના ખતરાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. ગુજરાતમાં અલગ અલગ બનાવોમાં કુલ 9 લોકોએ પતંગની દોરીના કારણે જીવ ગુમાવ્યા છે.
