શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ: AI અને હાઇટેક ગેજેટ્સથી ચોરી કરતા વિદ્યાર્થીઓ પકડાયા, VNSGU એ કડક ગાઇડલાઇન જાહેર કરી
Student Caught Writing Down Answers Given By ChatGPT Gemini : સુરતમાં VNSGUની પરીક્ષામાં હવે AI પ્લેટફોર્મ મારફતે ચોરી....પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે ચોરી કરવા હવે વિદ્યાર્થીઓ AIના સહારે..... કોમ્પ્યુટર સાયન્સની પરીક્ષામાં કોડિંગ માટે AIનો કર્યો ઉપયોગ...ચોરી કરવા AI ટૂલ્સ અને હાઈટેક ગેજેટ્સનો કરી રહ્યા છે ઉપયોગ
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરતની વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં AI થી ચોરી પકડાઈ છે. વિદ્યાર્થિની ChatGPT Gemini એ આપેલા જવાબો લખતા ઝડપાઈ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓમાં AI ટૂલ્સ અને હાઇટેક ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરીને ગેરરીતિ આચરવાના ગંભીર કિસ્સાઓ સામે આવતાં શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. યુનિવર્સિટીએ તાત્કાલિક પગલાં લઈને ગેરરીતિ અટકાવવા માટે કડક ગાઇડલાઇન્સ જાહેર કરી છે અને પકડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
સુરતની વીર નર્મદ યુનિ.માં કમ્પ્યૂટર સાયન્સનું પેપર હતું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે એઆઇ ટૂલ્સ અને હાઈટેક ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરતા પકડાયા છે. કોમ્પ્યુટર સાયન્સની એક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થિનીએ કોડિંગ માટે AIનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જોકે વિદ્યાર્થીની પરીક્ષામાં ચોરી કરતા પકડાઈ ગઈ હતી. પકડાયેલા વિદ્યાર્તીઓ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અને આઇટી ફેકલ્ટીના છે. ચેટજીપીટી, જેમીની જેવા એઆઇ પ્લેટફોર્મ્સથી લાઇવ જવાબ મેળવીને લખી રહ્યા હતા.
કોમ્પ્યુટર સાયન્સની એક પરીક્ષા દરમિયાન ગેરરીતિના બે મોટા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. એક વિદ્યાર્થિની અને એક વિદ્યાર્થી કોડિંગ માટે AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરતા પકડાયા હતા. આ વિદ્યાર્થીઓ ChatGPT, Gemini જેવા AI પ્લેટફોર્મ્સની મદદથી લાઇવ જવાબો મેળવીને લખી રહ્યા હતા.
સ્માર્ટવોચ અને AI:
એક વિદ્યાર્થિની સ્માર્ટવોચ લઈને પરીક્ષા ખંડમાં પહોંચી હતી અને પ્રશ્નોના જવાબો AIના માધ્યમથી સ્માર્ટવોચમાં સર્ચ કરીને લખતી હતી. સુપરવાઇઝરને શંકા જતાં તપાસ કરતાં તે પકડાઈ હતી.
અન્ય એક કિસ્સામાં, વિદ્યાર્થિએ વોશરૂમમાં જઈને મોબાઇલ અને ChatGPTનો ઉપયોગ કરીને કોડિંગના જવાબો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બહાર નીકળતી વખતે તે પકડાઈ ગયો હતો. વિદ્યાર્થીઓ મોબાઇલ, સ્માર્ટવોચ અને એરબર્ડ જેવા ગેજેટ્સ છુપાવીને પરીક્ષા હોલમાં લઈ જઈ રહ્યા હતા. જેની મદદથી તેઓ AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. યુનિવર્સિટીએ આ કૃત્યને પરીક્ષાની પ્રામાણિકતા અને શૈક્ષણિક ગુણવત્તા પર ગંભીર અસર કરનારું ગણાવ્યું છે.
ગેરરીતિ અટકાવવા કોલેજોને માટે નવી સૂચના જાહેર કરાઈ
- પરીક્ષા હોલમાં મોબાઇલ, સ્માર્ટવોચ, એરબર્ડ લાવવા પર પ્રતિબંધ
- પરીક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ વખતે અને જતી વખતે દરેક વિદ્યાર્થીનું ચેકિંગ કરવું ફરજિયાત
- પરીક્ષા દરમિયાન એઆઇ ટૂલ્સ પર સખત પ્રતિબંધ
- પરીક્ષા દરમિયાન સીસીટીવી/કેમેરા મોનીટરીંગ કરવું ફરજિયાત
- પ્રશ્નપત્ર અને ઉત્તરવહીની પ્રવેશ પહેલાં અને પછી ચેકિંગ માટે સ્ટાફ નિમણૂંક કરવી.
- વિદ્યાર્થીને થીયરી અને પ્રેક્ટિકલ ક્લાસમાં સૂચના આપવી કે AI અને ગેજેટ્સથી લખેલા જવાબ કાયદેસર ગણાશે નહીં.
- પરીક્ષા બાદ AI ડિટેક્શન સોફ્ટવેરથી જવાબોની ચકાસણી.
- ચોરી પકડાતા વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસર અને શિસ્તાત્મક કાર્યવાહી.
- વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા પ્રામાણિકતા રાખવાના પાઠ ભણાવવા ફરજિયાત
- ગેરરીતિ અને તેની સજાના પોસ્ટર કે સાઇનેજ દરેક ક્લાસ રૂમમાં લગાવવું.
આ પ્રકારની ગેરરીતિઓ પણ પકડાઈ, રૂ. 2500થી 10 હજાર સુધીનો દંડ થયો
- કાપલી અને અન્ય સાહિત્ય રાખવા અને તેમાંથી જોઈને ઉત્તરવહીમાં લખવું.
- હાથ અથવા પગ પર જવાબ લખી લાવવું.
- ડ્રેસ, રૂમાલ, પાટીયા પર લખાણ રાખવું અને તેમાંથી જવાબ મેળવવો.
- કેલ્ક્યુલેટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ સાથે પકડાવું અથવા તેનો ઉપયોગ કરીને જવાબ લખવો.
આ વિશે VNSGU ના કુલપતિ ડો.કિશોરસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, ગેરરીતિના કિસ્સાઓ સામે આવતા જ પરીક્ષા વિભાગે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી છે અને તમામ કોલેજોને સખત સૂચનાઓ આપી છે.
