સુરતના યુવકે NRI મહિલાને બનાવી લવ જેહાદનો શિકાર, 18 તોલા સોનું અને ફ્લેટ પડાવ્યો
Surat News: સાવધાન! જો તમે પણ કોઈ શોરૂમમાં ખરીદી કરવા જાવ છો અને ત્યાં તમારો મોબાઈલ નંબર લખાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ચેતવણી સમાન છે. સુરતની આ ઘટના તમારા હોંશ ઉડાવી દેશે.
- લવ જેહાદનું ભૂત ફરી ધૂણ્યું, NRI મહિલા શિકાર!
- શોરૂમમાં ફીડબેકના બહાને નંબર મેળવી બિછાવી જાળ
- પરિણીત હોવા છતાં NRI મહિલા સાથે કર્યા ઓનલાઈન નિકાહ
સુરત પોલીસે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. આ વ્યક્તિનું નામ એઝાઝ સલીમ પટેલ છે અને તેણે એક અમેરિકન મહિલાને લવ જેહાદનો શિકાર બનાવી હતી. આ યુવક અમેરિકન મહિલાને અરબ દેશમાં લઈ ગયો જ્યાં તેનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ મહિલા પાસેથી સોનું અને કરોડો રૂપિયા ચાંઉ કરી ગયો હતો.
આ રીતે મહિલાને ફસાવી
પીડિત મહિલાના વર્ષ 2020માં પોતાના પતિ સાથે છૂટાછેડા થયા હતા.. તે અમેરિકામાં જ પોતાની 5 વર્ષીય પુત્રી સાથે રહે છે. જોકે પીડિતા સુરતના એક રેડીમેડ શોરૂમમાંથી કપડાની ખરીદી કરતી હતી. જ્યાં એઝાઝ પટેલ નોકરી કરતો હતો.. જોકે એઝાઝ પટેલે ફીડબેક લેવાના બહાને પહેલા મહિલાનો નંબર મેળવ્યો.. ત્યારબાદ મિત્રતા કેળવી અને ધીરે ધીરે એકલી પડેલી પીડિતાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. એઝાઝ પોતે પરિણીત હોવાની વાત છૂપાવીને તેણે નિકાહ પણ કર્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે પોતાનો અસલી ખેલ શરૂ કર્યો હતો.
આરોપ છે કે એઝાઝ મહિલાને સાઉદી અરેબિયા લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેનું ધર્મપરિવર્તન કરાવવામાં આવ્યું...ત્યારબાદ શરૂ થયો બ્લેકમેઈલિંગનો સિલસિલો. મહિલાનો હૈદરાબાદ સ્થિત ફ્લેટ પણ પોતાના નામે કરાવી લેનાર એઝાઝે ક્યારેય વિચાર્યું નહીં હોય કે કાયદાના હાથ તેના સુધી પહોંચી જશે.
જોકે એક બાદ એક એઝાઝ પટેલની હકીકત સામે આવતા પીડિતાના આંખ પરથી પ્રેમનો પડદો હટવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તેણે પોતાના પરિવારને આપવીતિ જણાવી હતી. જેના આધારે પીડિતાના પિતરાઈ ભાઈએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા કાર્યવાહી કરાઈ છે. હાલ તો પોલીસે ખંડણી, ધર્મપરિવર્તન સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ ઘટના બાદ દરેક ગ્રાહકે સાવધ રહેવાની જરૂર છે...ટેકનોલોજીના યુગમાં તમારી અંગત માહિતી કેટલી સુરક્ષિત છે તે મોટો સવાલ છે...લાલગેટ પોલીસે આરોપીને ઝડપી તો લીધો છે, પણ આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે ગ્રાહકોએ પણ જાગૃત રહેવું પડશે.
