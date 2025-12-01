અકસ્માતમાં 18 વર્ષના યુટ્યુબર પ્રિન્સ પટેલનું માથુ ધડથી અલગ થયું, માતાએ એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો!
Surat Youtuber Accident : સુરતમાં ઝડપની મજાએ યુવાનને આપ્યું મોત... વેસુમાં પુરઝડપે જતું બાઈક સ્લીપ થતા 18 વર્ષીય યુવકનું કરુણ મૃત્યુ... અકસ્માતમાં યુવકનું માથુ ધડથી થયું અલગ.. એકના એક દિકરાના મોતથી પરિવારમાં આક્રંદ..
Surat News ચેતન પટેલ/પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરતના એક બાઈક પ્રેમી યુટ્યુબરને પૂરઝડપે બાઈક દોડાવવા બદલા મોતની સજા મળી છે. વેસુના બ્રેડલાઈનર સર્કલ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માતમાં બાઈક સ્લીપ થતા 18 વર્ષીય પ્રિન્સ પટેલનું ઘટના સ્થળ પર કમકમાટીભર્યુ મોત નિપજ્યું છે.
સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલ બ્રેડલાઈનર સર્કલ પર આજે અકસ્માતમાં KTM બાઈક ચાલકનું મોત નિપજ્યું છે. યુનિવર્સિટીથી બ્રેડ લાઈનર બ્રિજ ઉતરતા આ અકસ્માત થયો હતો. બાઈક ચાલક યુવકે સ્ટીયરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અકસ્માત એટલો ગંભીર રીતે થયો કે ચાલકનું માથું અને ધડ અલગ થઈ ગયું હતું.
અકસ્માતમાં મોતને ભેટનાર યુવકનું નામ પ્રિન્સ પટેલ હતું, જે 18 વર્ષનો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, પ્રિન્સ પટેલે હેલ્મેટ પણ પહેર્યું ન હતું. બનાવની જાણ થતાં જ ખટોદરા પોલીસનો કાફલો બનાવ સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. હાલ ખટોદરા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. આ અકસ્માત એટલો અરેરાટીભર્યો હતો, કે તેને જોઈને આસપાસના લોકો પણ હચમચી ગયા હતા.
140 કિમી સ્પીડે બાઈક ચલાવતી રીલ મૂકી હતી
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, KTM બાઈક ચાલક પ્રિન્સ પટેલ youtube ઉપર PKR BLOGGER હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રિન્સ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની KTM બાઈકના બ્લોગ અને રીલ્સથી ચર્ચામાં રહેતો હતો. બાઈક પર “Monster” લખાવી વિશેષ લૂક આપ્યો હતો. 22 સપ્ટેમ્બરનાં રોજ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર નવી KTM ખરીદ્યાની જાણ કરી હતી તેના બાદ 13 ઓક્ટોબરે પોસ્ટ કરેલી રીલમાં બાઈકની સ્પીડ 140થી વધુ દેખાઈ હતી. પ્રિન્સને પોતાના બાઈક પ્રત્યે ખુબ જ લગાવ હતો.
બાઈકને લૈલા નામ આપ્યું હતું
બે દિવસ પહેલાં બનાવેલી રીલમાં પ્રિન્સ પટેલે પોતાની બાઈક માટે “લૈલા” શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો. રીલમાં બાઈકને લઈને ભાવનાત્મક બોલિવુડ સ્ટાઇલ ગીત ઉમેર્યું હતું. ગીતમાં “મજનુ–લેલા”નો ઉલ્લેખ કરી બાઈકને ખાસ સ્થાન આપ્યું હતું. આમ, પ્રિન્સનો બાઈક સાથેનો લાગણીસભર જોડાણ સોશિયલ મીડિયામાં સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. રીલ્સને કારણે પ્રિન્સની KTM બાઈક સોશ્યલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી.
પ્રિન્સનં માથુ શરીરથી છુટુ પડ્યું
પ્રિન્સ પૂરઝડપે બાઈક ચલાવતો હોવાથી આ અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. જોકે, અકસ્માતમં પ્રિન્સનું માથું શરીરથી છૂટું પડી ગયુ હતું. ઘટના સ્થળે જ તેનું મોત નિપજ્યું હતું.
પ્રિન્સ એકનો એક દીકરો, માતા દૂધ વેચે છે
પ્રિન્સની માતા દુધ વેચવાનું કામ કરે છે. પ્રિન્સના પિતાનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. પ્રિન્સ સંતાનમાં એકનો એક જ દીકરો હતો. ત્યારે પતિ બાદ દીકરાના ગુમાવ્યાથી માતા આઘાતમાં સરી પડ્યા છે.
પોલીસની લોકોની અપીલ
આ અકસ્માત બાદ સુરત ટ્રાફિક વિભાગના ડીસીપી પન્ના મોમાયાએ લોકોને અપીલ કરી કે, સોશિયલ મીડિયામાં રીલ બનાવવાની ઘેલછા ઓછી રાખે. ઘરેથી બાળક નીકળે તો હેલ્મેટ જરૂરથી આપવા વિનંતી.
