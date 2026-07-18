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દ્વારકા દર્શને ગયેલા ઉધનાના રાણા પરિવારના બંધ મકાનમાંથી 30 લાખથી વધુની ચોરી, CCTVમાં કેદ થયા તસ્કરો

Surat News: ઉધનાની શિવ નગર સોસાયટીમાં રહેતો રાણા પરિવાર જ્યારે દ્વારકા દર્શને ગયો હતો, ત્યારે તસ્કરોએ તેમના બંધ મકાનને નિશાન બનાવી લાખોની મતા પર હાથ સાફ કર્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:53 AM IST
દ્વારકા દર્શને ગયેલા ઉધનાના રાણા પરિવારના બંધ મકાનમાંથી 30 લાખથી વધુની ચોરી, CCTVમાં કેદ થયા તસ્કરો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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