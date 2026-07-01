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સુરતના નાસિરનગરમાં ‘ભૂતિયા ડિમોલેશન’ મુદ્દે મોટી કાર્યવાહી; 2 કાર્યપાલક ઈજનેર સહિત 5 અધિકારીઓ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ!

Surat News:  નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે 5 અધિકારી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. Z 24 કલાકના અહેવાલની સૌથી મોટી અસર જોવા મળી છે. 2 કાર્યપાલક ઈજનેર સહિત 5 અધિકારીઓ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરાયા છે. નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશનમાં અધિકારીઓને બેદરકારી નડી છે. સસ્પેન્ડ થયેલા અધિકારીઓમાં એક ડેપ્યુટી ઈજનેર, એક આસિસ્ટન્ટ ઈજનેર સસ્પેન્ડ, એક જુનિયર ઈજનેરનો સમાવેશ થાય છે. આગામી સમયમાં તપાસ રિપોર્ટના આધારે વધુ કાર્યવાહી કરાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:41 PM IST
સુરતના નાસિરનગરમાં ‘ભૂતિયા ડિમોલેશન’ મુદ્દે મોટી કાર્યવાહી; 2 કાર્યપાલક ઈજનેર સહિત 5 અધિકારીઓ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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