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નાસીરનગર ડિમોલિશનના વિવાદમાં ઘેરાયેલા DCP નકુમ સહિત 6 અધિકારીઓને IPSનું પ્રમોશન, સરકારનો શિરપાવ

Surat News: સુરતના નાસીરનગર ડિમોલિશનના વિવાદમાં આવેલા ડીસીપી નકુમને સહિત ગુજરાત પોલીસ સેવાના 6 અધિકારીઓને ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) માં પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમોશનના માત્ર 7 દિવસ પહેલા જ હાઇકોર્ટે ડિમોલિશન મામલે કડક વલણ અપનાવી તીખા સવાલો કર્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:58 PM IST
નાસીરનગર ડિમોલિશનના વિવાદમાં ઘેરાયેલા DCP નકુમ સહિત 6 અધિકારીઓને IPSનું પ્રમોશન, સરકારનો શિરપાવ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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