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સુરતના 75 વર્ષીય ડાયમંડ કિંગ ધીરૂ રામાણી મુક્ત: અલકાયદાના કટ્ટરપંથીઓને 44 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવી છુટકારો મેળવ્યો

Surat Diamond Businessman Dhiru Ramani Kidnapped: સુરતના હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા અને ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. સુરતના જાણીતા 75 વર્ષીય ગુજરાતી હીરા ઉદ્યોગપતિ ધીરૂભાઈ રામાણીનું પશ્ચિમ આફ્રિકાના માલી દેશમાં એક કટ્ટરપંથી સંસ્થા દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા તેમના પરિવારે વ્યક્ત કરી હતી. હાલ મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગપતિ અને 'ડાયમંડ કિંગ' તરીકે ઓળખાતા 75 વર્ષીય ધીરૂ રામાણીને આખરે આફ્રિકન દેશ માલીના અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી હેમખેમ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:30 PM IST
સુરતના 75 વર્ષીય ડાયમંડ કિંગ ધીરૂ રામાણી મુક્ત: અલકાયદાના કટ્ટરપંથીઓને 44 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવી છુટકારો મેળવ્યો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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