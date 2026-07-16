/સુરતના 75 વર્ષીય ડાયમંડ કિંગ ધીરૂ રામાણી મુક્ત: અલકાયદાના કટ્ટરપંથીઓને 44 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવી છુટકારો મેળવ્યો

Surat Diamond Businessman Dhiru Ramani Kidnapped: સુરતના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગપતિ અને 'ડાયમંડ કિંગ' તરીકે ઓળખાતા 75 વર્ષીય ધીરૂ રામાણીને આખરે આફ્રિકન દેશ માલીના અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી હેમખેમ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આફ્રિકાના માલીમાંથી ધીરૂ રામાણીનું અપહરણ અલકાયદા સાથે સંકળાયેલા કટ્ટરપંથી જૂથ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અપહરણકારોએ ધીરૂભાઈને છોડવા માટે શરૂઆતમાં અધધ ₹100 કરોડની ખંડણીની માંગણી કરી હતી. જોકે, લાંબી વાટાઘાટો બાદ આખરે 4 મિલિયન યુરો (અંદાજે 44 કરોડ) ચૂકવીને તેમનો સુરક્ષિત છુટકારો કરાવવામાં આવ્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
અમેરિકામાં ધરાવે છે વિશાળ ડાયમંડ એમ્પાયર
મૂળ સુરતના વતની અને છેલ્લા બે વર્ષથી આફ્રિકામાં સ્થાયી થયેલા ધીરૂ રામાણીનો હીરાનો વૈશ્વિક કારોબાર છે. અમેરિકાના ન્યૂયોર્ક સિટીમાં તેમની 'રામાણી એક્સપોર્ટ' નામની જાણીતી પેઢી આવેલી છે. આ ઉપરાંત, તેઓ ન્યૂયોર્કમાં ડાયમંડ ફેક્ટરી તેમજ સીબીડી ડાયમંડ અને જ્વેલરીના ભવ્ય શોરૂમ્સ પણ ધરાવે છે. આ ઘટના બાદ વૈશ્વિક સ્તરે વેપાર કરતા ભારતીય અને ખાસ કરીને ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિઓની સુરક્ષા અંગે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, ધીરૂભાઈ રામાણી હેમખેમ મુક્ત થતાં તેમના પરિવારજનો અને હીરા ઉદ્યોગ જગતે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
કટ્ટરપંથીઓએ ધીરૂભાઈની સાથે અન્ય બે ભારતીય નાગરિકોનું કર્યું અપહરણ
આ ઘટના આજકાલની નથી પરંતુ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. કટ્ટરપંથીઓએ ધીરૂભાઈની સાથે અન્ય બે ભારતીય નાગરિકોનું પણ અપહરણ કર્યું છે, જેમાં એક તેમનો રસોઈયો અને બીજો એક ઇલેક્ટ્રિશિયન સામેલ છે. અપહરણકર્તાઓએ આ ત્રણેયને મુક્ત કરવાના બદલામાં 100 કરોડ રૂપિયાની તોતિંગ ખંડણી માંગી છે.
અમેરિકા સ્થિત પરિવારની સીધી વાટાઘાટો
આ ગંભીર મામલામાં એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, ધીરૂભાઈ રામાણીનો પરિવાર, જે હાલ અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલો છે, તેણે આ કેસમાં ભારત સરકારના કોઈપણ તંત્ર કે વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ને સત્તાવાર રીતે સામેલ કર્યા નથી. પરિવાર સીધો જ આ કટ્ટરપંથી સંગઠન સાથે સંપર્ક સાધીને વાટાઘાટો કરી રહ્યો છે. પરિવારે ખંડણીની રકમ ચૂકવતા પહેલા વેપારી અને અન્ય લોકો સુરક્ષિત છે કે નહીં તેની ખાતરી માંગી હતી. જેના પગલે કટ્ટરપંથીઓએ ધીરૂ રામાણી અને તેમના પરિવાર વચ્ચે વીડિયો કોલ દ્વારા વાત કરાવી હતી. આ વીડિયો કોલ દરમિયાન પરિવારે જોયું કે ત્રણેય ભારતીયો જીવતા અને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. આ જીવંત પુરાવો મળ્યા બાદ અમેરિકામાં રહેતા પરિવારે કટ્ટરપંથી સંસ્થા સાથે નેગોશિયેશનની પ્રક્રિયા તેજ કરી દીધી છે, જેથી વહેલી તકે નાણાંની લેવડદેવડ કરીને ત્રણેયને મુક્ત કરાવી શકાય.
હીરાના વ્યવસાયથી લઈને માલીમાં સોનાની ખાણ સુધીની સફર
ધીરૂ રામાણીનો પરિવાર પરંપરાગત રીતે વર્ષોથી સુરત અને વૈશ્વિક સ્તરે હીરાના વેપાર સાથે જોડાયેલો છે. જો કે, વેપારના વિસ્તરણના ભાગરૂપે થોડા વર્ષો પહેલા ધીરૂભાઈએ આફ્રિકાના માલી દેશમાં સોનાની ખાણકામ (Gold Mining) ના પ્રોજેક્ટમાં મોટું રોકાણ કર્યું હતું. છેલ્લા બે વર્ષથી તેઓ માલીમાં જ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર રહીને આ આખા માઇનિંગ પ્રોજેક્ટનું ઓપરેશન અને કામકાજ જાતે જ સંભાળી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન જ કોઈ અજ્ઞાત લોકેશન પરથી તેઓ અચાનક ગુમ થઈ ગયા હતા. તેઓ ચોક્કસ કઈ જગ્યાએથી ગુમ થયા તે વિગતો હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે જાહેર થઈ શકી નથી.
સુરત હીરા બજારમાં સન્નાટો
આ ઘટનાના સમાચાર વહેતા થતાં જ સુરતના હીરા અને જ્વેલરી બજારમાં ભારે સન્નાટો અને ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના સાથી વેપારીની સુરક્ષાને લઈને ચિંતિત છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં જ ભારતના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા એક એડવાઇઝરી પણ જારી કરવામાં આવી હતી. જેમાં માલી અને આફ્રિકાના કેટલાક દેશોમાં અપહરણ અને ગુમ થવાની વધતી ઘટનાઓને પગલે ત્યાં કામ કરતા ભારતીયોને અત્યંત સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. હાલ તો ધીરુભાઈ રામાણીના પરિવારની નેગોશિયેશન પ્રક્રિયા પર અને ધીરૂભાઈ સહિત ત્રણેય ભારતીયોના સુરક્ષિત પાછા ફરવા પર સૌની નજર ટકેલી છે.