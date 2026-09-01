/માત્ર 15-20 મિનિટમાં સુરતમાં મોટી દુર્ઘટના! મસ્તી કરતા ભાઈ-બહેનને ટોકતા માતાના વેણથી લાગી આવતા પુત્રનો આપઘાત, પરિવારમાં અરેરાટી

Surat News: સુરત શહેરમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. રાંદેર વિસ્તારમાં આવેલા ભેસાણ ગામમાં રહેતા અને મોરાભાગળ સ્થિત સ્વામિનારાયણ સ્કૂલમાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા માત્ર 13 વર્ષીય કિશોરે ગળેફાંસો ખાઈને પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. માતાએ મસ્તી કરવા બાબતે સામાન્ય ઠપકો આપતા કિશોરને માઠું લાગી આવતાં તેણે આ કાળજું કંપાવનારું પગલું ભર્યું હતું. આ માસૂમ પુત્રના અંતિમ પગલાથી પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે.
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, ભેસાણ ગામમાં એક પરિવાર રહે છે. જેમાં ઘરમાં ભાઈ અને બહેન વચ્ચે સામાન્ય મસ્તી અને ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન માતાએ બંનેને મસ્તી કરવાની ના પાડીને ઠપકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ, માતા પોતાના પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ સંબંધિત કામ પતાવવા માટે ઘરની બહાર ગઈ હતી. માત્ર 15થી 20 મિનિટના સમયગાળા બાદ જ્યારે માતા કામ પતાવીને ઘરે પરત ફરી, ત્યારે તેણે પોતાના માસૂમ પુત્રને ગળેફાંસો ખાધેલી હાલતમાં જોયો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈને માતા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી.
આ ગોઝારી ઘટનાને પગલે સમગ્ર પરિવારમાં અને આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ રાંદેર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. હાલમાં પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.