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માત્ર 15-20 મિનિટમાં સુરતમાં મોટી દુર્ઘટના! મસ્તી કરતા ભાઈ-બહેનને ટોકતા માતાના વેણથી લાગી આવતા પુત્રનો આપઘાત, પરિવારમાં અરેરાટી

Surat News: સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા માત્ર 13 વર્ષના એક વિદ્યાર્થીએ ગળેફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો છે. ઘરમાં ભાઈ-બહેન મસ્તી કરી રહ્યા હતા ત્યારે માતાએ તેમને ઠપકો આપીને મસ્તી કરવાની ના પાડી હતી. માતાની આ સામાન્ય ટકોરથી સગીરને એટલું માઠું લાગી ગયું કે તેણે જીવતર ટુંકાવવાનું અંતિમ પગલું ભરી લીધું હતું. આ આઘાતજનક ઘટનાને પગલે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને ઘરમાં ભારે શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. હાલમાં સમગ્ર મામલે રાંદેર પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:43 PM IST
માત્ર 15-20 મિનિટમાં સુરતમાં મોટી દુર્ઘટના! મસ્તી કરતા ભાઈ-બહેનને ટોકતા માતાના વેણથી લાગી આવતા પુત્રનો આપઘાત, પરિવારમાં અરેરાટી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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